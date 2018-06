Tips van een crazy catlady: dit moet je weten als je een kitten in huis haalt Liesbeth De Corte

25 juni 2018

07u50 1 Familie Vrienden, collega’s en familieleden weten het: ik ben dol op katten. Honden zijn me te wild, paarden te groot, en konijnen en cavia’s te tam. Maar katten, die vind ik echt ge-wel-dig. Sinds een week trippelt er hier dan ook een klein, eigenwijs exemplaartje rond. Voor iedereen die ook een kitten in huis wil halen, deel ik alvast deze uit het leven gegrepen handige tips.

Bezint eer ge begint

Met het risico om te klinken als je overbezorgde moeder: denk eerst even na of je wel écht een kitten in huis wil halen. Zeggen dat het beestje veel aandacht vraagt, is een understatement van jewelste. Als het een schootpoes is, bestaat het risico dat hij zich overdag nogal eenzaam voelt en ’s avonds extra veel aandacht opeist. Ongestoord een avondje Netflix en chill zit er dan niet meer in. En gegarandeerd dat het beestje geregeld de speelvogel uithangt. Weet dat je hier dus (veel) tijd voor moet maken.

Denk ook goed na over wat voor kat je wil. Zie je het zitten om diep in je buidel te tasten voor een raspoes? Of vind je dit toch wat te duur? Dan kan je evengoed voor een kat uit een asiel gaan. Deze pluizenbollen zijn vaak al opgevoed én toch ietwat goedkoper: win-win dus. Wie toch voor een raskat kiest, kan best op bezoek gaan bij verschillende fokkers. Kies een cattery waar je een goed gevoel bij hebt, waar de kittens goed gesocialiseerd worden en waar de diertjes écht in de watten gelegd worden.

Het is zo ver!

Na dagen of zelfs weken aftellen, is de dag eindelijk daar: je mag je kitten gaan halen. Voor je in al je enthousiasme in de auto stapt, controleer je best eerst of je kamers kittenproof zijn. Mijn checklist: zie dat je planten op een plaats staan waar het nieuwsgierige beestje niet meteen bij kan. Verstop indien mogelijk ook alle kabels, hangende koorden en poetsproducten. Zet ook alle kostbare of breekbare dingen, die je nieuwe huisgenoot wel eens kan omstoten, op een veilige plek.

Tip: plan le moment suprême op een vrijdagavond of zondagochtend. Dan heb je nog een heel weekend om je over de kitten te ontfermen.

Katten zijn ook niet bepaald gelukkige reizigers. Om het tochtje in de auto aangenamer te maken, kan je zachte kussentjes of handdoeken in de reismand leggen. Onderweg zachtjes babbelen – of in ons geval zingen, eerlijk waar – helpt om je nieuwe vriend te kalmeren. Wanneer je thuis bent, moet je het deurtje van de reismand gewoon openzetten. Temper je enthousiasme en sleur de kitten niet uit de bench, maar laat het op z’n eigen tempo de kamer verkennen. Als die z’n eerste stapjes heeft gezet, laat je wél best zien waar hij het eten, drinken, de nieuwe slaapplaats en de kattenbak kan vinden.

Denk goed na over je investeringen

Om onaangename plasprobleempjes te vermijden, hebben we dezelfde kattenbak gekocht als bij de fokker. Een aanrader, want tot nu toe hebben we daar nog geen problemen mee gehad. Hetzelfde geldt voor de voeding en de kattenbakvulling. Katten zijn kieskeurige en ietwat autistische beestjes. Dus ons leek het een goed idee om te starten met dezelfde brokjes en kattenbakvulling als de eerste eigenaars. Wie wil, kan dit na verloop van tijd mengen met een goedkopere variant, om de overgang te vergemakkelijken.

Wij hebben ook geïnvesteerd in een prachtige mand, en zijn er nog steeds ontzettend tevreden van. Onze mini-viervoeter deelt die mening jammer genoeg niet. Hij slaapt liever op onze schoot, op een stoel of (lekker cliché) in een kartonnen doos. De doos waar de designmand in zat, ja. Het is sowieso een goed idee om een slaapplaats te voorzien, maar denk er dus twee keer over na of die dure designmand z’n geld wel waard is.

Over slapen gesproken: een kitten vertoeft zo’n 11 uur per dag in dromenland. Maar als ie wakker is, dan is hij ook écht op z’n qui-vive. In eerste instantie zal het beestje zijn broers en zusjes dan ook missen, en de kans bestaat dat hij jouw bewegende hand of voet als speelkameraadje gaat bekijken. Nu is dat nog schattig, maar binnen enkele maanden zal het gegarandeerd heel wat minder deugd doen als hij z’n tandjes op een speelse manier in je hand zet. Voorzie daarom voldoende spelletjes waar hij zich ook mee kan bezighouden als hij overdag enkele uren alleen thuis zit.

Last but not least: wie niet wil dat z’n zetel, stoelen, gordijnen en tapijten na enkele maanden naar de vaantjes zijn, koopt ook best een krabpaal. Echt stijlvol zijn die dingen niet, maar wij hebben toch liever dat de rest van onze meubels de nieuwe huisgenoot overleefd.