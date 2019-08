Tips die de eerste schooldag voor ouder en kind gemakkelijker maken Margo Verhasselt

23 augustus 2019

10u11 0 Familie De eerste dag van de lagere school gaat meestal gepaard met schattige foto’s van kinderen aan de schoolpoort. En hoewel ouders erg blij zijn als hun kind voor het eerst naar ‘de grote school’ mag, zijn ze vaak toch ook een tikkeltje bezorgd. Zorgen dat de eerste schooldag een succes wordt voor zowel jou als je kind? Pedagoog Marijke Bisschop geeft raad.

‘Wie gaat het eerste huilen? Jij of je kind?’ Het is misschien een ietwat vreemde vraag wanneer je hem niet in de juiste context hoort, maar wanneer het over ‘terug naar school gaan’ gaat, begrijpt iedereen hem maar al te goed. En die angst is niet onbegrijpelijk, stipt pedagoog Marijke Bisschop aan. “Voor de eerste keer naar school gaan of terugkeren naar de klas na twee maanden vakantie is een grote verandering. Je laat je kind achter bij mensen die je niet (of nog niet) goed kent en dat is natuurlijk heel griezelig. Het vreemde en onbekende maakt nu eenmaal bang. In het geval van onze kinderen is het terugkeren naar die regelmaat vaak het moeilijkst, de aanpassing na twee maanden vakantie is bijzonder groot.”

“Daarnaast zitten we met het probleem dat er tegenwoordig echt een bijzonder grote toestand van ‘back to school’ wordt gemaakt. Vroeger werd daar amper iets over gezegd en dat moest ook niet, school hoort nu eenmaal bij het leven. Naar school gaan is iets normaal. Het is normaal dat je als ouder een beetje een schuldgevoel krijgt wanneer je je kind achterlaat aan de schoolpoort, maar ook dat hoort erbij. Het circus dat we creëren maakt het voor kinderen vaak erger dan het ook echt is. We moeten duidelijk maken aan kinderen dat school eigenlijk iets leuk is en dat ze naar dat moment moeten uitkijken.”

Zorgen dat de eerste schooldag een succes wordt voor zowel jou als je kind? Dat doe je zo.

1. Toon niet dat je nerveus bent

Bij de eerste dag horen zenuwen, zowel voor jou als je kind. En er is helemaal niemand die je dat kwalijk neemt. Maar als je aan je kinderen toont dat je nerveus bent, kan dat aanstekelijk werken en bij hen ook voor zenuwen zorgen. “Huil niet als je aan de schoolpoort staat. Dit is een prachtige stap in het leven van je kind. Wees blij dat je kind de kans heeft om naar school te gaan en probeer je sterk te houden”, meent Bisschop. “Er is niets mis met een traan laten wanneer je in de auto zit of als je naar huis stapt, maar je kind moet niet voelen dat jij bang bent omdat hij of zij naar school gaat. De kans is groot dat je spruit het zelf eng vindt, dus als jij toont dat ook jij dat vindt, dan maak je het alleen maar dubbel zo moeilijk.”

2. Praat erover als ze bang zijn

Als ze toch bang zijn, is het belangrijk het er met hen over te hebben. Zeg niet gewoon dat ze niet zenuwachtig moeten zijn, maar vraag hen waarom ze het zijn. Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij nerveus was en leg uit hoe je het toen opgelost hebt. “Praten is belangrijk, maar niet te lang en te veel. Je mag zeggen wie hun juf is en waar de school is. Het is belangrijker om na de eerste schooldag te praten, want dan weet het kind tenminste wat er aan de hand is”, stipt Bisschop aan.

3. Breng een bezoek aan de school

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de school meteen als een vertrouwde plaats aanvoelt. Als het mogelijk is, is het ook een goed idee om de school of het klasje al eens samen te gaan bezoeken. Ook het parcours naar school mag niet vergeten worden. Leg de weg samen al eens af als het bijvoorbeeld op fietsafstand is. “Een bezoek is een goed idee, want dat maakt de school al iets minder onbekend. Vaak hebben kinderen de school al gezien door broertjes of zusjes; Als dat niet het geval is, fiets er dan eens langs. Maak er gewoon een luchtige uitstap van en laat zien dat er niets is waar ze zich zorgen over moeten maken”, vertelt de pedagoog.

4. Vergoot de angst niet

“Probeer er met kinderen niet te veel over te praten. Je kan het een beetje vergelijken met een ziekenhuisbezoek, dat zit je ook niet weken op voorhand aan te kondigen. Twee weken voordien is meer dan genoeg. Hou in je achterhoofd dat hoe meer het kind erover hoort, hoe meer het gaat piekeren.”

5. Leg pas het weekend ervoor de spullen klaar

De winkels mogen dan wel al maandenlang hun assortiment met back to school spullen aangevuld hebben, probeer thuis niet te overdrijven met boekentassen en pennenzakken. “Leg pas een weekend of de zondag voor de eerste schooldag alles klaar”, stelt Bisschop. “Probeer daarentegen wel hun regelmaat al wat vroeger terug te krijgen: laat hen wat vroeger naar bed gaan, in de laatste week van augustus, maar heb het niet continue over het feit dat ze vanaf volgende week hun lunch uit een brooddoos moeten eten.”