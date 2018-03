Thuis bij Pedro Elias, een gezellige gekte: "Wat ben ik toch een gelukzak. Mijn dag begint met hun stemmetjes." Interview Anke Michiels

17 maart 2018

09u00 0 Familie Vlaanderens meest aaibare presentator, Pedro Elias (43), is papa van Mateo (12), Rover (2) en Bonnie (1). Samen met vrouw Evelien (35) runt de man van ‘Control Pedro’ een bijzonder hectisch huishouden. Heeft hij thuis ook alles onder controle?

Het is een levendig tafereel, die zaterdagmiddag in huize Pedro. Vrouw Evelien (Broekaert, redactrice bij Woestijnvis en actrice bij Compagnie Barbarie, red.) zit aan de eettafel en serveert Bonnie verse vis en patatjes. Rover – verkleed als ridder – schuift gretig mee aan en plukt zijn bordje zelf leeg. Mateo, Pedro’s zoon uit een vorige relatie, is gaan steppen, maar valt niet veel later ook binnen. Pedro zelf toont zich de perfecte gastheer: hij zet thee, legt een elpee op en perst ter plekke een limoen in ons spuitwater. «Want dat is gezond.»

We zijn hier vandaag om Pedro te interviewen over zijn rol als presentator en papa, maar dat plan blijkt even utopisch als een avondspits zonder files op de Brusselse ring. Evelien zal hier en daar wat meepraten, al doet ze dat liever discreet. «Ik hoef niet op de voorgrond te staan», lacht ze liefdevol vanuit de keuken. Mateo schuift tegen het einde van het interview mee aan tafel. En al die tijd lopen er twee om-op-te-eten peuters rond. Die kruipen op en van hun papa’s schoot, smeken om ijsjes, doen pipi op het potje in de living. Schattig en herkenbaar voor al wie ooit in de pampers gezeten heeft. «Ik ben pómpaf», zucht Pedro. Waarna hij een ballon opblaast en er de lucht weer uit laat, recht in het gezichtje van Bonnie, die haar plezier niet op kan. «Stel jij maar vragen en ik probeer de kinderen wat in toom te houden, oké? Of wacht. Ik zet nog snel een zacht muziekje op. En wil je misschien een koekske?»

Nog voor onze eerste vraagt valt, komt er een uit de keuken, van Evelien: «Blaas jij voor hen allebei een ballon op, Pedro? Dan zijn ze even zoet en kan ik hier wat opruimen.» Pedro knikt en vraagt aan Rover – in het Spaans – of hij een grote of een kleine ballon wil. «Een gwote», antwoordt die.

Evelien lacht: «Pedro praat veel Spaans tegen de kinderen. Maar ze hebben ook wel in het snotje dat hij met míj Nederlands spreekt. Uiteraard is dat ook hun moedertaal. Maar ze nemen hier en daar toch wat Spaanse woorden over. Dat is leuk meegenomen.»

