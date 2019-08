“Les volgen in een bedrijf, ook de beste leerlingen hebben daar veel aan” Binnen een week gaat duaal leren van start



GVG

27 augustus 2019

09u11 0 Terug Naar School Op 2 september gaat duaal leren van start. Leerlingen van 15 jaar en ouder kunnen gaan werken in een bedrijf en daar een groot deel van hun opleiding krijgen. “Het is een win-winsituatie voor scholen, de jongeren én bedrijven”, zegt Peter Demuynck van Agoria, de federatie van technologiebedrijven.

Duaal leren heeft drie jaar proefgedraaid in 155 scholen. De resultaten zijn hoopgevend. Dit schooljaar bieden 186 scholen in totaal 79 duale studierichtingen aan. Maar hoe werkt duaal leren? En wat is het verschil met de klassieke stages?

Wat houdt ‘duaal leren’ in?

“Jongeren vanaf 15 jaar kunnen leren op de schoolbank combineren met leren op de werkvloer”, verklaart Rik Desmet, algemeen directeur bij het Vrij Technisch Instituut Waregem, dat meedeed aan het proefproject. “Bij duaal leren worden vaardigheden voor een belangrijk deel op de werkvloer verworven. Deelnemende leerlingen komen nog twee dagen naar school, de overige zijn zij actief binnen het bedrijf. Halverwege het schooljaar kunnen ze bij ons ook van bedrijf veranderen, om de opleiding zo breed mogelijk te maken.”

Wat is het verschil met stages en leercontracten?

“Bij duaal leren worden de leerdoelen bereikt in de bedrijven zelf”, zegt Rik Desmet. “Terwijl bij stages de leerdoelen in bedrijven worden ingeoefend die op school zijn behaald. En leercontracten worden aangeboden door Centra voor Deeltijds Onderwijs, duaal leren maakt deel uit van het voltijds onderwijs.”

Voor wie is duaal leren ­bedoeld?

Afhankelijk van de studierichting begint duaal leren in de 2de of 3de graad. Momenteel gaat het nog om technische of beroepsrichtingen, maar er zijn plannen om uit te breiden naar volwassenen- en hoger onderwijs.

Is duaal leren de remedie tegen school­moeheid?

Sommige leerlingen zijn wel schoolmoe maar daarom niet léérmoe, laat het kabinet van ontslagnemend minister van Onderwijs Hilde Crevits weten. “Duaal leren biedt leerlingen vooral de kans om een diploma te halen, ervaring op te doen en hun talenten te tonen aan toekomstige werkgevers.”

“Bij ons valt die schoolmoeheid wel mee”, nuanceert schooldirecteur Rik Desmet. “Jongeren krijgen dankzij duaal leren vooral een realistisch beeld van de job, leren nieuwe competenties in de praktijk, en begrijpen beter waarom stiptheid zo belangrijk is.”

Wat zijn de voordelen voor deelnemende bedrijven?

“Het is een win-winsituatie voor álle betrokkenen”, zegt directeur Peter Demuynck van Agoria, de federatie van technologiebedrijven. “In onze sector is er een groot tekort aan bepaalde profielen. Bedrijven kunnen die nu zelf creëren. Ik ben het er trouwens niet mee eens dat duaal leren bedoeld is tegen schoolmoeheid. Duaal leren is er zéker ook voor de heel goede leerlingen, net omdat dit systeem zo motiverend werkt. Daarom heeft Agoria Vlaanderen van in het begin ook geïnvesteerd in TSO-opleidingen. De eerste leerlingen elektromechanische technieken zijn nu afgestudeerd en verschillende van hen gaan ook verder studeren.”

Toch zijn volgens insiders lang niet alle bedrijven klaar om leerlingen op te vangen. Het vraagt een hele investering om een pedagogische taak op te nemen. “Het klopt dat het niet evident is”, zegt Demuynck. “Maar de winst die bedrijven eruit halen, is bijzonder groot.”