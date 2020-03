Terminaal zieke Evy (35) schrijft brief aan haar dochtertje: “Je bent mijn enige reden om het nog zo lang mogelijk vol te houden”

Evy kreeg dertien jaar geleden een donorhart, maar dat hart wil niet langer mee. Ze besliste om niet op de wachtlijst te staan voor een nieuw hart, maar vroeg euthanasie aan. Haar aanvraag is goedgekeurd. In een interview met Nina deelde ze haar laatste wens: “Ik wil dat mijn dochter mooie herinneringen aan me heeft. Ze schreef ook een brief aan haar dochtertje die u hieronder integraal kan lezen.

Het enige wat ik nog wil, is mama worden. Daar wil ik hemel en aarde voor verzetten.” Het zijn mijn eigen woorden in een interview in NINA, dertien jaar geleden, na mijn hartoperatie. Met mijn nieuwe hart kon ik de wereld aan en daar hoorde voor mij absoluut een kindje bij.

Jouw papa en ik probeerden zwanger te worden, maar het lukte niet. We hebben hulp nodig gehad van dokters, en pas zes jaar later was het zover. Ook de zwangerschap verliep niet zorgeloos, het leek een paar keer helemaal fout te lopen. Wat ben ik bang geweest om jou te verliezen nog voor je geboren was.

Omdat mijn hartprobleem erfelijk is, lieten we jou al onderzoeken toen je nog in mijn buik zat. De professor in het ziekenhuis zag dat er iets mis wat met je gezichtje, maar verder bleek je gelukkig helemaal gezond. Je bent geboren met een ernstige afwijking aan je neusje. De eerste momenten na je geboorte was dat wennen. Maar ik zag je binnen de kortste keren doodgraag. Al sinds je baby was, zie ik de mensen vreemd naar je kijken.

Jij staat zo stevig in je schoentjes, lieve meid. Ik ben trots op je.

Ze staren. Dat is voor mij altijd moeilijk geweest. Maar jij zelf? Je trekt je daar niks van aan. Jij staat zo stevig in je schoentjes, lieve meid. Ik ben trots op je. Beslis later zelf maar, als je groot bent, of je nog ingrepen aan je neus wil ondergaan.

Je was een brave baby, je sliep als een roos en leerde alles razendsnel. Toen je voor het eerst naar de kleuterschool ging, was ik erg ongerust dat je gepest zou worden. Maar de andere kindjes namen je helemaal zoals je bent. Pas na het eerste leerjaar kwam je vertellen dat sommige kinderen je plaagden. Maar jij haalde je schoudertjes op. ‘Ik ben toch mooi?’, zei je. En gelijk heb je.

Vandaag ben je acht. Je bent een gelukkig meisje. Ik zet jou elke dag vrolijk af op school en je komt lachend weer naar huis. Mijn lichtpuntje van de dag. Je schrijft briefjes: ‘Ik hoop dat de dokter jou beter maakt, zodat je nog lang de liefste mama van de wereld kan blijven.’ Of: ‘Ik zag dat je vandaag moe was, dus ik heb wat opgeruimd.’ Eigenlijk ben jij van nature een druk en energiek kind. Maar zodra je ziet dat ik moe ben, laat je me rusten en stuur je me naar bed. Het is ontzettend knap dat je dat zo goed kan inschatten. Het toont wie je bent.

Heel soms toon je wel hoe moeilijk je het vindt. ‘Neem dat spuitje nu nog niet, mama’, zeg je dan.

Je weet dat ik ziek ben. Je hebt me daar al vaak over horen praten. Ook over het spuitje dat ik ooit zal krijgen om voor altijd in slaap te vallen, omdat ik geen nieuw hart en geen nieuwe strijd meer wil. Omdat ik moe ben. Moe gevochten. Heel soms toon je wel hoe moeilijk je dat vindt. Dan kruip je bij me in bed. ‘Neem dat spuitje nu nog niet, mama’, zeg je dan. Dit is geen gemakkelijke situatie voor een kind van acht, besef ik. Maar ik weet hoe slim je bent. Zo zei je al eens tegen iemand anders: ‘Als mijn mama dood is, krijg ik haar gsm.’ Dat vind ik ontzettend grappig. Het stelt me, op een heel gekke manier, gerust.

We maken samen een herinneringsboek. Gevuld met foto’s van al onze momentjes samen. Deze NINA komt er zeker ook in. Daar kan je later in kijken en lezen. We kunnen niet heel de tijd aan ‘het einde’ denken, we moeten genieten van ‘het nu’. Ons huidige geluk is al wat we hebben. Zelf vind ik het niet erg om op een dag dood te gaan. Ik heb dat lang geleden al aanvaard. Maar ik zal altijd het gevoel hebben dat ik jou te vroeg moet

achterlaten.

Begin vorig jaar voorspelden de dokters dat ik de zomer niet zou halen: mijn aders slibben dicht, mijn hart hapert steeds vaker. We zijn intussen een jaar verder. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog krijg. Maar op 1 augustus word jij negen jaar. Zullen we afspreken dat ik die verjaardag zeker haal? En dat je zoals altijd veel cadeautjes krijgt?

Je bent mijn enige doel, mijn enige reden – en de allerbeste die er is – om het nog zo lang mogelijk vol te houden.

Je zal op een dag bij jouw papa gaan wonen. Die ziet jou heel erg graag, je bent nu al bij hem in het weekend, omdat je papa en ik gescheiden zijn. Hij zal heel erg goed voor jou zorgen, ik heb daar alle vertrouwen in. Niks is belangrijker voor mij dan te weten dat je in een warm nest zal opgroeien.

Elke maand, elke week, elke dag die we nog samen hebben, is er één. Je bent mijn enige doel, mijn enige reden – en de allerbeste die er is – om het nog zo lang mogelijk vol te houden. Ik zal jou wellicht geen twaalf zien worden. Ik zal je niet naar de middelbare school zien gaan. Ik zal jou niet zien trouwen. Ik zal je geen kindje weten te krijgen – ik weet hoe graag je dat wil. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Dat je altijd blijft wie je bent. Een heel zelfstandige, slimme, lieve, gelukkige, vrolijke, empathische en sterke meid. Als ik er niet meer ben, zal jij het goed doen. Want als er iemand het leven aankan, dan ben jij het wel.

En o ja, ik hoop stiekem dat je me niet helemaal vergeet.

Je mama

