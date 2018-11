Technologie wordt steeds meer gebruikt om een oogje in het zeil te houden bij kinderen Margo Verhasselt

19 november 2018

Weten waar je nageslacht uithangt? Gewoon even kijken op Facebook. Driekwart van de ouders gebruikt tegenwoordig technologie om een oogje in het zeil te houden bij hun kinderen.

Een Amerikaanse studie die 2.000 ouders ondervroeg wiens kinderen tussen de 3 en 18 jaar oud waren, toont aan dat ze technologie gebruiken om een betere ouder te zijn. Zo zou 76% van de ouders camera’s en videoboodschappen gebruiken om hun kinderen veilig te houden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door OnePoll, in opdracht van verzekeringsfirma Asurion. Er werd gekeken naar de technologische toestellen die ouders gebruiken om hun kroost in de gaten te houden. 59% van de ouders gaf aan een camera in huis te hebben en in het algemeen doen ouders 9 keer per week een beroep op een technologisch snufje om te kijken wat hun kind uitsteekt.

Ook bijhouden wat hun kinderen online doen, is een van de manieren waarop ouders hun kind uit de problemen proberen te houden. Zo meent 83% dat ze het recht hebben om te kijken wat hun kinderen doen, zeker op het internet. Sterker nog, 53% gebruikt instellingen op de televisie of op het internet om zo te bepalen wat hun kind te zien krijgt.

Daarnaast geven 2 op de 5 ouders toe dat ze vaak de kamer van hun kinderen doorzoeken, om zeker te zijn dat ze niets te verbergen hebben. Meer dan de helft van de ouders (54%) meent dat technologie ook een manier is om dicht bij hun kinderen in de buurt te zijn op elk moment van de dag. 81% gaf ook aan dat technologie het gemakkelijker maakt om te weten wat hun kind uitspookt.