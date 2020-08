Te schattig, de collectie die Eva Mouton voor het nieuwe schooljaar ontwierp met Veritas Stéphanie Verzelen

15 augustus 2020

13u09 0 Familie Illustratrice Eva Mouton slaat net als vorig jaar de handen in elkaar met Veritas en lanceert een beestig leuke kindercollectie. Aaibare bosdiertjes sieren de accessoires en kledingstukken en houden je kroost gezelschap in het nieuwe, ietwat vreemde schooljaar.

Vorig jaar haalde de Gentse Eva Mouton er zeedieren bij: toen kwamen kreeften en visjes in haar eerste collectie voor Veritas piepen. Dit jaar spotten we eekhoorns, bevers, bijen en konijntjes op haar nieuwe creaties. Lekker herfstig, zo’n bende bosbewoners in je kleerkast. “Het zijn allemaal diertjes met een zachte vacht, dus gingen we voor mooie, diepe kleuren en zachte stoffen”, zegt Mouton.

Met een brede smile

De kledingstukken zijn extra comfortabel, maar kunnen ook tegen een stootje, beloven het merk en de illustratrice. En om helemaal hip naar school te gaan, bevat de collectie ook een brooddoos, drinkfles en andere schattige accessoires zoals mondmaskers, kniekousen, regenlaarzen, tasjes, paraplu’s en ondergoed. Allemaal opgeleukt met een lachend diertje, om je kroost zelfs in coronatijden met een brede smile naar school te laten gaan.

Wat moet dat kosten? Echt niet veel. De snoezige sweater met dikke bever koop je al voor zo’n 25 euro, de regenlaarsjes voor zo’n 22 euro en een boterhamdoos voor zo’n 6 euro. Cute en betaalbaar: dank je, Eva!

De collectie voor jongens en meisjes tussen 2 en 12 jaar is vanaf vrijdag 21 augustus te koop in de winkels van Veritas en op de website.