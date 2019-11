Studie: enig kind is niét egoïstischer LDC

13 november 2019

08u53

Bron: The Conversation 40 Familie Er bestaan heel wat vooroordelen over enige kinderen. Ze zouden verwend, asociaal en egoïstisch zijn, zeker in vergelijking met kinderen die opgegroeid zijn met broers en zusjes. Maar klopt dat wel? De wetenschap lijkt net het tegendeel te bewijzen.

Ooit al van het ‘enigkindsyndroom’ gehoord? Dat is de verzamelnaam voor alle negatieve eigenschappen die aan een enig kind worden toegeschreven. Die reputatie werd in het leven geroepen door Granville Stanley Hall, een bekende Amerikaanse psycholoog. Meer dan een eeuw geleden beweerde hij dat een enig kind “een ziekte op zichzelf is”.

Gelukkig spreekt de wetenschap Hall de laatste tijd tegen. Zo hebben Duitse wetenschappers recent meer dan 500 mensen geïnterviewd om alle clichés over enige kinderen op te sommen. Het meest voorkomende stereotype: ze zijn ontzettend narcistisch. Om te controleren of het een kern van waarheid bevat, werd het karakter van 1.800 andere mensen onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat enige kinderen niet meer narcistische karaktertrekken hebben dan mensen met broers of zussen. Integendeel, ze hebben net minder narcistische trekjes. De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Social Psychological and Personality Science.

Dat doet enkele vragen rijzen: welke mythes over enige kinderen bestaan er nog? En wat zegt de wetenschap daarover? We sommen het voor je op.

Enig kind is slimmer kind

Amerikaanse wetenschappers hebben 115 oudere studies onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat enige kinderen beter scoren op IQ-testen of betere resultaten halen op school dan leeftijdsgenoten met broers of zussen. Alleen kinderen met één jongere broer of zus leken even intelligent te zijn.

Een belangrijke nuance is wel dat de grootste verschillen voorkomen bij peuters en kleuters. Hoe ouder de kinderen werden, hoe minder het uitmaakte of ze broers of zussen hadden, of niet.

Enig kind is arroganter kind

Ook het mentale welzijn van kinderen is onderzocht geweest. De onderzoekers vroegen zich af of mensen zonder broers of zussen angstiger zijn of meer zelfvertrouwen hebben dan mensen mét. Opnieuw werden er geen verschillen gevonden.

Enig kind is asocialer kind

Dan is er ook nog het gegeven dat een enig kind best zielig is: het heeft immers geen broers of zusjes om mee te spelen, waardoor het eenzamer is en moeilijker vrienden maakt. Fout, zo toont een studie die gepubliceerd is in het tijdschrift SAGE Journals. Een enig kind in de lagere school heeft evenveel vrienden als anderen, en die vriendschappen zijn even kwalitatief.