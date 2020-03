Strooien met hartjes en regenbogen voor je raam: de leukste corona-initiatieven voor kinderen Valérie Wauters

23 maart 2020

Naast noodzakelijk en met momenten behoorlijk lastig en eenzaam kan de coronaquarantaine ook heel erg mooi zijn. Dat bewijzen deze initiatieven, die je her en der ziet opduiken.

De coronacrisis haalt niet alleen het slechtste (hallo, hamsteraars!) in ons naar boven, maar ook het allermooiste. Nu we gedwongen worden heel wat tijd alleen door te brengen, snakken we almaar meer naar een of andere vorm van sociaal contact. Voor volwassenen betekent dat vaak samen virtueel wijntjes drinken of met de vriendengroep naar dezelfde film kijken. Voor jonge kinderen is het net iets moeilijker om contact te houden met de buitenwereld. Daarom zetten wij enkele mooie initiatieven op een rijtje, die het ook voor hen leuk houden.

Strooien met hartjes

Krijten, welk kind houdt er niet van? Op het Instagramaccount @maandagdaandag werd de hashtag #hartjesstoep in het leven geroepen. Laat je kinderen zich uitleven door de stoep te versieren met tientallen hartjes, en tover zo een glimlach op het gezicht van de voorbijgangers (en op dat van je kroost natuurlijk!)

Regenbogen aan je raam

Houdt je zoon of dochter van kleuren, schilderen of tekenen? Dan kan je met deze aan de slag: geef hem of haar een groot blad en laat zoon- of dochterlief vervolgens een kanjer van een regenboog tekenen. Hang deze voor het raam, als teken van dankbaarheid voor alle mensen uit de zorg die zich dag in dag uit inzetten voor alle coronazieken. #samensterk

Kleurplaat met een boodschap

Kathleen van de blog Verbeelding.org is grafisch vormgeefster en illustrator. Zij ontwierp voor haar zoontje, en bij uitbreiding voor alle andere kinderen die van kleuren houden, een illustratie van twee verpleegkundigen om in te kleuren. Hang de ingekleurde prent vervolgens voor je raam, als bedankje voor de mensen uit de zorg. Zelf ook een exemplaartje kleuren? De afbeelding vind je hier.

