Stormweekend op komst: dit zijn de leukste indoorpretparken voor kids Redactie

07 februari 2020

08u00

Bron: HLN Shop 0 Tickets Met de eerste grote storm van het jaar in het vooruitzicht, is het allesbehalve ideaal weer om buiten te spelen. Gelukkig zijn er ook heel wat indooralternatieven. In deze vijf pretparken en indoorspeeltuinen kunnen je kids zich naar hartenlust uitleven, zónder een natte broek te krijgen.

Veel pretparken, waaronder Bobbejaanland en Bellewaerde, blijven gesloten tot de lente start, maar toch zijn er enkele die in deze periode van het jaar ook al in de weekends open zijn.

Mayaland Indoor

Slecht weer of niet: een bezoekje aan indoorspeelparadijs Mayaland Indoor - 4.500 m² - is altijd wel de moeite. In het themapark met meer dan tien attracties, dat gelegen is in Plopsaland De Panne, draait alles natuurlijk vooral om Maya De Bij, maar je ontmoet er ook andere bekende Studio 100-figuurtjes. Als een bij op en neer vliegen doe je in de Bloemenmolen, de Swingboom klutst je stevig door elkaar en voor de Valtoren mag je vooral geen hoogtevrees hebben. Kleinere ukkepukken kunnen zich dan weer uitleven op de Glijbaan of in het Ballenbad, terwijl mama en papa koffie drinken en iets eten in Maya’s Restaurant.

Prijs ticket : € 13,50.

Openingsuren : 10u30 tot 17u op zaterdag en zondag.



Papayoe

In Antwerpen kan je op woensdagen en tijdens de weekends en vakanties altijd terecht in nog zo’n flink uit de kluiten gewassen indoorkinderspeeltuin: Papayoe. Zwemmen kan je hier weliswaar niet doen, maar dat zal je kids worst wezen als ze al die avonturenparcours, klimrekken, glijbanen, springkastelen, trampolines en halve lunaparken te zien krijgen.

Prijs ticket : Kinderen van 3 t.e.m. 13 jaar: € 9,50 .

Volwassenen: gratis toegang.

Openingsuren : 10u tot 19u op zaterdag, 10u tot 18u op zondag.

Plopsa Indoor Hasselt

Nog meer Studio 100-fun vind je in Plopsa Indoor in Hasselt, een indoorpretpark van 8.800 m² (denk: twee voetbalvelden!), met meer dan twintig attracties. In de Wickie Coaster verken je met duizelingwekkende snelheid donkere grotten, of je scheept in voor een avontuur met Piet Piraat op De Scheve Schuit. Tijdens de weekends zetten Bumba en Bumbalu het park ook op stelten tijdens de Bumba Magico Show - ideaal voor de vele mini-diehardfans van Bumba.

Prijs ticket : € 21,50.

Openingsuren : 10u30 tot 17u op zaterdag en zondag.



Aqualibi

Geen zin in guur winterweer, maar wel goesting om nat te worden? In waterparadijs Aqualibi kan je je zwembroek aantrekken om van de tofste waterglijbanen van het land te zoeven. Wildwaterrivier Rapido blijft de klassieker, maar de échte durvers kiezen voor de Xtreme: een waterglijbaan van maar liefst 16 meter hoog, met een 100 meter afdaling waar je snelheden tot 50 kilometer kan halen.

Prijs ticket : € 8,5 voor kinderen van 1m - 1m20.

€ 18 voor kinderen van 1m20 - 1m40.

€ 22 voor volwassenen.

Openingsuren : 10u tot 20u op zaterdag en zondag.



Saraland

Saraland in park Molenheide kan je met een oppervlakte van 20.000 m² moeilijk nog een klein speeltuintje noemen: het ‘indoor dagattractieland’ beschikt onder andere over een zwemparadijs (Aquapolis), mét kabouterbad, een speelparadijs (Kids Valley) met zandbak, spookhuis, bioscoop en blokkenbouwzone én een minigolf (De Mijn). Het is ook een bijzonder populaire plek voor verjaardagsfeestjes, niet in het minst omdat jarige bezoekertjes gratis binnen mogen.

Prijs ticket : Zwemparadijs: € 12,40 voor volwassenen. € 11,30 voor kinderen onder de 1,50m.

Binnenspeeltuin: € 12,80 voor kinderen onder de 1,65m, gratis voor volwassenen.

Openingsuren :

Binnenspeeltuin: 10u tot 20u30 op zaterdag, 10u tot 19u op zondag.

Zwemparadijs: 9u tot 21u op zaterdag, 9u tot 20u op zondag.

