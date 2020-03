Steeds meer vaders nemen ouderschapsverlof op (maar er is nog werk aan de winkel)

Steeds meer papa’s blijven thuis om tijd door te brengen met hun kind. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen en de RVA. Concreet hebben vorig jaar 15.509 Vlaamse mannen een uitkering gekregen in het kader van ouderschapsverlof. Dat is een stijging van 8% tegenover 2018. In vergelijking met 2013 gaat het zelfs om een toename van 40%. Bij de vrouwen steeg het aandeel maar de helft zo snel, rapporteert Het Nieuwsblad.

Ook Steven Gielis, lector orthopedagogie en drijvende kracht achter de vzw ZITDAZO, heeft die trend opgemerkt. Al maakt hij meteen een belangrijke nuance: de mannen zijn nog steeds in minderheid. “Uit recente cijfers blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. Voor elke mama die het ouderschapsverlof opneemt, is er een vader die het niet doet”, zo vertelt hij ons.

De baas is weigerachtig

Gielis heeft vorig jaar ook een rondvraag gedaan bij meer dan 2.300 ouders. Zij haalden verschillende redenen aan om wel (of net geen) ouderschap op te nemen. “Ze kijken of het financieel haalbaar is en of ze er nood aan hebben. Ook de kennis over de mogelijkheden speelt een grote rol: sommige vaders weten niet eens dat het ouderschapsverlof bestaat”, legt hij uit. “Opvallend detail is dat de baas van 1 op de 6 papa’s weigerachtig stond ten opzichte van dit verlof. Bij de moeders is dit minder dan 1 op de 10.”

Tegelijkertijd blijkt uit de enquête van Gielis dat meer dan de helft van de vaders aangeven dat ze graag meer betrokken waren geweest tijdens de eerste levensjaren van hun kind. “Ze willen dus wel, maar durven het ouderschapsverlof niet altijd op te nemen”, besluit de expert.

Onderzoeken tonen aan dat het ouderschapsverlof voordelen heeft voor de ouders én het kind Steven Gielis

“Dat is zonde. Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid om ouderschapsverlof gelijkwaardig te bekijken voor mannen en vrouwen. Ook papa’s moeten een hechte band met hun kind kunnen opbouwen. Alle onderzoeken die gaan over het belang van ouderschapsverlof, wijzen op belangrijke voordelen voor de ouders én de kinderen. Het komt de hechting en ontwikkeling van de kroost ten goede. En in klassieke gezinnen kunnen papa’s hun vrouw beter ondersteunen: ze kunnen taken en belangrijke eerste momenten delen.”

