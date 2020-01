Steeds meer risicovol gamegedrag bij tieners: zo hou je het veilig Margo Verhasselt

15 januari 2020

11u55 0 Familie Waar gamen enkele jaren geleden weggelegd was voor computerfanaten, doet vandaag haast iedereen het. Uit een ondervraging door het Vlaams Expertisecentrum voor Drugs en Alcohol (VAD) blijkt dat driekwart van de ondervraagde scholieren uit het middelbaar gamet. En dat cijfer blijft stijgen.

Het VAD ondervroeg 7.500 leerlingen. Wat bleek uit die ondervraging? Er zijn steeds meer jongeren waarbij het gamegedrag risicovol lijkt. Vooral bij de leerlingen tussen 17 en 18 jaar schieten de cijfers de hoogte in en dat stelt niet gerust. “Gamen kan een mooie hobby zijn zoals een ander. Alleen moet er een gezonde balans zijn en is het essentieel dat ouders niet zomaar aan de zijlijn blijven staan”, gaf Davy Nijs, mediapedagoog en lector aan de hogeschool UCLL, eerder al mee aan Het Laatste Nieuws.

Met deze tien tips geef je gamen een gezonde plaats in je gezin.

Om ouders te helpen met een ‘game-wijze’ opvoeding stelde Nijs samen met zijn collega Huub Boonen een lijst op met tien handige tips. Van structuur aanbrengen tot af en toe een gamevrij dagje inplannen: zo ga je als ouder gezond om met je gamende kroost.

1. Bekijk het positief

Ouders zien gamen het best als een hobby die ook op een positieve manier besproken kan worden. Praat mee, geef grenzen aan. Gamen hoort bij deze tijd.

2. Maak van gamen een gezinsactiviteit

Je bent als ouder best ook betrokken bij het gamen. Dat kan vanaf de lagere school. Begin hier vroeg mee, want het is moeilijk om later in te pikken, bijvoorbeeld wanneer je puber het al jaren gewend is om alleen te gamen. Probeer er een gezinsactiviteit van te maken.

3. Bied structuur

Structureer het gamen samen met je kind in een weekschema. Gamen kan immers op elk moment gebeuren. Ouders helpen best met het inplannen van de gaming-activiteiten. Tijdsduur is minder van belang, wél het gevoel rond en het ‘waarom’ van gamen.

4. Wees game-wijs

Kijk vooral naar het gedrag rond gamen en streef naar een ‘game-wijze’ opvoeding. Sowieso moet je als ouder heldere afspraken maken over gamen en schermgebruik en daar consequent in zijn.

5. Plan een dagje vrijaf

Plan ook gamevrije dagen in: stel zelf activiteiten voor of laat je kinderen zelf een alternatief voorstellen.

6. Kies je moment

Bespreek gaming wanneer je kind niet aan het gamen is. Tijdens het gamen heeft je kind hier minder aandacht voor.

7. Let op de tijd

Help kinderen te beseffen welke tijdsinvestering gamen van hen vraagt. En wanneer ze moeten stoppen, geef je dit best voldoende op tijd aan. Anders laten ze hun virtuele team mogelijk in de steek.

8. Onthoud: gamen kan ook leerzaam zijn

Denk eraan dat gamen ook zeker positieve leereffecten heeft: leren uit fouten, probleemoplossend denken en doorzettingsvermogen zijn belangrijke attitudes die door te gamen zeker gestimuleerd worden. Ook ruimtelijk inzicht en oriënterend vermogen zijn kennisdomeinen die door te gamen gerealiseerd worden.

9. Steun je kind in zijn of haar droomloopbaan

De gamesector is booming. Gamen brengt spelers in contact met een hele reeks van nieuwe beroepen, opleidingen en tewerkstellingskansen. Misschien wil je tiener wel aan de slag als concept-artist of als gameontwikkelaar.

10. Blijf alert

Natuurlijk blijft het niet voor iedereen bij een onschuldige hobby. Wanneer weet je of je kind té veel gamet? Let extra op als je kinderen overstuur raken als je er als ouder over wil praten. Ook als ze liegen over gamen of er een nadelig effect zichtbaar wordt - oververmoeidheid, slechtere schoolresultaten, spijbelen, sociale relaties verwateren – kan je beter eens aan de alarmbel trekken.