Steeds meer kinderen hebben moeite met schrijven, maar zo kunnen ouders ze helpen

15 maart 2018

Bron: Lifehacker, Het Nieuwsblad 6 Familie Verschillende kinderartsen en specialisten zijn bezorgd omdat steeds meer kinderen moeite hebben met schrijven. De grootste boosdoener is het overmatig gebruik van smartphones en tablets op jonge leeftijd. Dat zorgt ervoor dat de spieren in de vingers onvoldoende ontwikkelen, waardoor kinderen er niet in slagen om pennen en potloden vast te houden. Maar oefening baart kunst.

“Kinderen komen niet meer naar school met dezelfde kracht en behendigheid in de handen als dat ze tien jaar geleden hadden”, zegt Sally Payne, hoofd van de afdelingen pediatrie en ergotherapie bij de Engelse NHS (National Health Service). “Op school krijgen de kinderen vrijwel meteen een potlood in de hand, maar ze slagen er niet in om het goed vast te houden omdat ze gewoon niet meer over die vaardigheid beschikken. Kinderen hebben dan ook heel wat oefening nodig om die spieren te ontwikkelen."

De schuld ligt overigens niet alleen bij de ouders, ook steeds meer scholen integreren de tablet in het leerplan. “Dat is niet erg," zegt Mellissa Prunty, pediatrische ergotherapeut en specialist in handschriften bij kinderen, “maar het wordt wél een probleem als de kinderen ook buiten de school veel tijd doorbrengen op het toestel.”

Oefening baart kunst

Hoewel spelletjes op tablet of smartphone best wel educatief kunnen zijn, is het niet het juiste speelgoed om te leren schrijven. “Om een potlood of pen vast te nemen en te verplaatsen, heb je een sterke controle over de fijne spieren in je vingers nodig. Het is gemakkelijk om een kind een iPad te geven, maar het is niet hetzelfde als blokken stapelen, tekenen of knip- en plakwerk", waarschuwt Payne.

De beste oefeningen voor kleine kindervingertjes blijven dus nog steeds de ouderwetse speelmethodes: graven in het zand, sculpturen met Play-Doh, knutselen, enzovoort. Belangrijk is dat je jouw kind van jongs af aan methodes aanreikt om hun fijne motoriek te ontwikkelen. Heeft je kind desondanks moeite met schrijven en tekenen, dan raden leraren en ergotherapeuten de volgende oefeningen aan.

De sokmethode

Knip twee kleine gaten in het teengedeelte van de sok. Schuif vervolgens de schrijfhand van je kind in de sok. Laat de wijsvinger door het ene gat glijden en de wijsvinger door het andere. De overige vingers zitten opgekruld in de sok. Plaats vervolgens een potlood tussen de duim en wijsvinger, en laat het potlood rusten op de verstopte vinger. Stel voor aan je kind om op deze manier een tekening te maken.

De knijp- en flipmethode

Laat je kind de punt van een potlood stevig vastnemen tussen duim en wijsvinger. Duw met de vrije hand het potlood totdat het rust in de juiste schrijfpositie.

De zakdoekjesmethode

Verfrommel paar zakdoekjes en plaats het in de handpalm van je kind. Zorg ervoor dat je kind de zakdoekjes vasthoudt met ringvinger en pink. Laat vervolgens je kind een potlood vasthouden zoals geoefend met de sokmethode.