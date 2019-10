Steeds meer kankerpatiënten laten ei- of zaadcellen invriezen Ingrid De Vos

19 oktober 2019

00u00 0 Familie Vorig jaar hebben 524 kankerpatiënten hun zaad- of eicellen of ander voortplantingsmateriaal laten invriezen. Dat gebeurt meestal voor ze aan een zware behandeling beginnen die hun vruchtbaarheid kan aantasten, zoals chemotherapie. Onder de patiënten die er gebruik van maakten, waren er liefst 73 jonger dan 16.

'Oncofreezing' wordt nog maar sinds april 2017 terugbetaald. In de rest van dat jaar waren er 303 patiënten die hun voortplantingsmateriaal lieten invriezen, onder wie 30 patiënten jonger dan 16. Vorig jaar lagen de cijfers meteen een stuk hoger, zo blijkt uit gegevens van minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld).

Het gaat niet altijd over ei- of zaadcellen - dat kan niet bij jonge kinderen. "Als een oncoloog vreest dat jonge meisjes een verhoogd risico op vervroegde menopauze hebben, worden ze naar ons doorverwezen. Eicellen invriezen lukt niet op kinderleeftijd. Dan nemen we weefsel van de eierstok weg", zegt professor Michel Devos, fertiliteitspecialist bij het UZ Brussel. "Het stukje eierstok kan later op de resterende eierstok worden getransplanteerd, of in de buikholte."

Zelfs bij baby's

Met 'oncofreezing' kan op die manier zelfs de vruchtbaarheid van baby's worden gevrijwaard. En de techniek heeft succes, weet Devos. "Wereldwijd zijn al bijna 200 kinderen na dergelijke transplantaties geboren, van wie ongeveer de helft uit een spontane zwangerschap en de andere helft na een medisch geassisteerde bevruchting. In het eierstokweefsel zitten trouwens altijd al onrijpe eicellen. Die kunnen we ook buiten het lichaam in een cultuur laten rijpen en vervolgens invriezen om later te bevruchten via in-vitrofertilisatie."

Bij jongetjes wordt een stukje van de teelballen ingevroren. "Daar zitten alleen voorlopers van zaadcellen in. We hopen dat we hieruit bruikbare zaadcellen kunnen bekomen, maar deze techniek zit nog in een experimentele fase.”