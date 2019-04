Start saving the planet: 6 makkelijke tips om vandaag al ecologischer te gaan leven Jade Van der Stockt

07 april 2019

16u57

Wil jij je ook inzetten voor het klimaat, maar weet je niet waar te beginnen? Met deze kleine veranderingen kan jij al een groot verschil maken.

Kies voor herbruikbaar

Wissel PET-flesjes in voor een hippe drinkbus en spaar een berg plasticafval uit. Ook linnen zakjes zijn handig voor je groenten en fruit in de supermarkt en om te gaan shoppen. Je gebruikt minder plastic én hoeft in de winkels geen zakjes meer te kopen.

Seizoensgebonden en lokaal

Bizar toch dat we het hele jaar exotisch fruit kunnen kopen? Die producten komen vaak uit verre streken, omdat ze in Europa nog niet groeien. Heb wat geduld en wacht tot het seizoen, de aardbeien en meloenen zullen je nóg zo goed smaken!

Clean cleaning

Maak schoon met natuurlijke producten. Azijn en citroensap zijn ideaal om de vloer en oven te poetsen. Baksoda en bruine zeep verwijderen vetvlekken van je kookplaat.

Doe het zelf

Online shoppen zit in de lift en brengt extra transport en verpakkingen met zich mee. Kom uit die luie zetel en ga zélf winkelen. Het is niet alleen milieuvriendelijker, maar ook nog eens beter voor je lijn. Win-win!

Modebewust

Volgens de fast fashionindustrie moet onze kleerkast tjokvol nieuwe kledingstukken zitten. Toch is een uitgebreide garderobe geen must. Koop je minder kleren, dan heb je meer geld voor kwaliteit.

Ben jij helaas een echte shopaholic? Koop dan duurzame fashion van merken zoals O My Bag, Veja en MudJeans. Of snuister eens rond in een tweedehandswinkel. Wie weet tik je daar iets op de kop!

Veggie vrijdag

Onze laatste tip hoorde je al honderd keer. Eet zeker een dag per week vegetarisch. Of probeer op z’n minst kleinere hoeveelheden vlees te eten. Het is beter voor het klimaat en gezonder voor jouw lichaam.