Stappenplan voor het trouwfeest van je dromen: “Gebruik géén Pinterest” Liesbeth De Corte

19 januari 2019

09u27 0 Familie Verloofd? Proficiat! Na jarenlang dromen over het perfecte trouwfeest, kan je nu ook effectief beginnen plannen. Al valt dat karwei niet te onderschatten en brengt het een hele hoop stress met zich mee. Daarom verklapt Vivian Dony, mede-organisator van de trouwbeurs Engaged hoe je het best te werk gaat.

Stap 1. Wat is de kern?

“Je bent verloofd, dus de kans is groot dat jij je in de zevende hemel begint. Maar dan komen plots een heleboel vragen op je af. Wat voor jurk wil je dragen? Waar wil je trouwen? Ga je het groots of net heel intiem aanpakken? Dat zijn vragen die je niet op een-twee-drie kunt beantwoorden”, zo steekt Dony van wal.

Ze raadt daarom aan om eerst en vooral eens samen met je verloofde aan tafel te zitten. “Wat zijn jullie verwachtingen? Wie weet droom jij van een knalfeest met minstens 150 man, maar wilt je verloofde een eenvoudige ceremonie. Door deze zaken te bespreken, kom je tot de kern van jullie trouwfeest”, legt de expert uit. “Gebruik hierbij ook géén Pinterest. Het is belangrijk dat je eerst bepaalt wat jullie beiden écht willen.”

Stap 2. Bepaal de datum en de locatie

De tweede taak is een locatie kiezen. “Wil je in het binnenland trouwen, of trek je liever naar het buitenland? Kies je voor een strand of een bos? Of geef je de voorkeur aan een kasteel, of net een hoeve? Dan begint de zoektocht, en meestal word je stante pede verliefd op een locatie.”

Bij het vastpinnen van de datum, hou je best rekening met de tijd die je nodig hebt om al de rest nog te regelen. “Je hebt minstens één jaar nodig”, meent Dony.

Stap 3. Zoek een fotograaf en een videograaf

Wanneer de locatie en datum vastligt, ga je best zo snel mogelijk op zoek naar een fotograaf. “De planning van een fotograaf zit snel vol. Hier maak je dus best zo snel mogelijk werk van”, tipt Dony. “Doe ook je research. Elke fotograaf heeft een eigen huisstijl, dus zoek iemand die aanleunt bij jouw smaak.”

En wat als je oom of neef enthousiast voorstelt om je heugelijke dag vast te leggen op de gevoelige plaat? Volgens de Creative Director van Engaged denk je daar toch beter twee keer over na. “De kans is groot dat hij stijf staat van de zenuwen, en zo een heleboel mooie momenten mist.” Alleen wanneer hij heel wat ervaring heeft als fotograaf, kan je een uitzondering maken. Heb je geen uitgebreid budget voor een professional? “Dan kan je eventueel een advertentie plaatsen bij een academie. “Jij krijgt achteraf mooie foto’s, en de student kan het gebruiken voor z’n portfolio. Win-win!”

Ook de videograaf valt steeds vaker in de smaak bij bruidjes in spe. “Dat komt omdat niet alleen foto’s, maar ook vooral woorden en bewegingen emotie uitstralen”, vermoedt Dony. Op tijd boeken is ook hier de boodschap.

Stap 4. Kies de perfecte aankleding

Locatie, check. Datum, check. Fotograaf, check. Dan is het tijd voor het echte werk: besluiten hoe je de rest van je trouwdag gaat aankleden. Nu kan je eventueel wel een beroep doen op Pinterest, maar opnieuw is het oppassen geblazen. Dony: “Op den duur kom je zo veel mooie foto’s tegen, en begin je te piekeren dat jouw feest nooit even geslaagd zal zijn. Als resultaat zit je dan met extra stress opgezadeld.” Kijk je echt op tegen de stress? Dan is dit het uitgelezen moment om te overwegen om een weddingplanner in te schakelen.

Niet alleen de moodboards op Pinterest, maar ook de locatie kan dienen als inspiratiebron. Dat is immers de grootste sfeerfactor, aldus de experte.

- Tafelstyling: Meubilair, glaswerk, borden, ... Vaak heeft de locatie al alles in huis. Maar meestal hebben koppels al een bepaald beeld voor ogen. Sommigen verkiezen een moderne stijl, anderen gaan dan weer voor groene, natuurlijke vibe of ze kiezen voor klassieke borden en een traditioneel gedekte tafel. “Afhankelijk daarvan moet je bekijken of je nog andere zaken gaat huren.”

- Bloemen: “Ook de boeketten kan je aanpassen aan de omgeving. Wie trouwt op een strand, kan bijvoorbeeld boeketten maken met gedroogde bloemen en palmgras.”

- Uitnodiging: Vanaf dat je een datum en locatie hebt vastgeprikt, kan je al een ‘save the date’ uitsturen. Zo’n 2 maanden voor het moment suprême zorg je best dat er een uitnodiging in de postbus van je gasten zit. “Zelfs hier kan je rekening houden met de sfeer van je locatie. Wie in een kasteel trouwt, kan bijvoorbeeld opteren voor tekst in kalligrafie.”

Moet jij ook nog op zoek naar de jurk van jouw dromen, een wedding planner, een cateraar of fotograaf om de mooiste dag van jullie leven vast te leggen? Dan kan je op 2 en 3 februari naar Engaged. Het is de eerste keer dat deze alternatieve trouwbeurs in ons land georganiseerd wordt. Place to be: Grand Cafe de Horta in Antwerpen. Tickets zijn online verkrijgbaar.