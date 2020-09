Staf Coppens verhuist met gezin naar Zweden: Antwerpse Julie deed het hem voor. “Laat België los en geef je volledig over aan dit nieuwe land”

14 september 2020

12u18 2 Familie Televisiemaker Staf Coppens maakte het net bekend: hij verhuist met zijn gezin dit jaar nog naar Zweden. Een gewaagde zet, die ook broer Matthias met verstomming slaat. De Antwerpse Julie Van Den Berghe (30) deed het hem voor: zij woont nu met vriend en zoontje in Stockholm. Haar plotse verhuis bleek over de hele lijn een positieve sprong in het onbekende, al wil ze Staf ook wel een paar gouden tips geven. “Denk niet: ‘in België deden we dat anders.’ Laat België los en geef je volledig over aan dit nieuwe, gelukzalige land.”

In een emotioneel filmpje op zijn Instagrampagina onthult Staf Coppens (39) het grote nieuws: hij verhuist met zijn vrouw Monique (47) en zoon Beau (12) en dochter Nora (11) naar Zweden. Het koppel kiest voor een leven te midden van de Zweedse natuur om er in de zomer een camping te openen. Daarnaast blijft Staf wel voor vtm werken – hij en zijn gezin zullen op hun nieuwe stek zelfs gevolgd worden door een cameraploeg. “Dit is een droom die ik al heel lang heb en ik ga het nu gewoon doen. Het is echt”, zegt de presentator.

Het is een gigantisch grote verhuis, van België naar Zweden, met je hele hebben en houden en gezin. Een verhuis die je hele leven verandert – maar wel op een erg goede manier, zegt Julie Van Den Berghe (30). De Antwerpse waagde met haar vriend Max (33) dezelfde sprong drie jaar terug, om in Stockholm als modeontwerpster bij H&M te gaan werken. Dat was erg pittig, maar nu zijn ze helemaal verknocht aan de Zweedse levensstijl en voeden ze er hun zoontje Maurice (1) op. Ze geeft advies aan familie Coppens: “Het vraagt een mentale klik; het loslaten van het leven dat je kende.”

Hoe kwamen jullie erbij om te verhuizen naar Zweden?

“Ik reisde sowieso al veel met mijn vriend Max: we wilden niet in een dagelijkse routine en sleur belanden op dit punt in ons leven. Maar het hoge Noorden stond nooit echt op mijn verlanglijstje, het deed me te veel denken aan barre, donkere winters. Tot een onverwachte jobaanbieding bij H&M in Stockholm mijn nieuwsgierigheid wekte. Ik aanvaardde de uitnodiging en werd verwelkomd door erg lieve, gastvrije mensen. Ik at er mijn eerste kaneelbol en was meteen onder de indruk van de rode houten huisjes en de vele, uitgestrekte bossen. Die eerste ontmoeting had een opvallend gemoedelijk effect op mij, wat je van een grootstad niet verwacht.”

“Mijn vriend Max was op dat moment head of design bij een reclamebureau in Antwerpen, maar was de eerste om mij te overtuigen dat ik dit niet mocht laten schieten en hij trok me over de streep. Tenslotte had hij ervaring met leven en werken in het buitenland, en hij zag dit als een unieke kans om dat opnieuw te kunnen doen.”

(Lees verder onder de foto's.)

Hoe beleefden jullie de aanloop naar de verhuis?

“Groot was ze niet, omdat we de beslissing om naar daar te verhuizen zeer snel hebben moeten nemen. Mijn contract bij H&M was getekend en enkele weken later al zou ik er aan de slag gaan. Max nam ontslag en begon meteen contact op te nemen met bedrijven in Stockholm. We hadden nog geen kinderen en dat maakte het proces wel simpeler: met tweeën kan je makkelijk springen. We vertrokken gewoon met twee koffers vol kleren en het idee om helemaal opnieuw te beginnen gaf ons rust. De weken voor ons vertrek probeerden we zoveel mogelijk vrienden en familie te zien, knuffelde ik mijn kat vaker en apprecieerden we de verse vol-au-vent met frietjes van mijn moeder meer dan ooit. Maar het is goed dat die voorbereidende periode niet te lang duurde: zo besef je nauwelijks wat voor een sprong in het onbekende je maakt. Hoe meer tijd je hebt om daarbij stil te staan, hoe meer je kan gaan twijfelen.”

Wennen aan het nieuwe land zal voor Staf en zijn gezin een grote opgave zijn. Hoe hebben jullie dat ervaren?

“Dat gaat in fases. De eerste weken voel je je nog een toerist. Alles is nieuw en spannend en leuk. Maar na een maand zijn die ‘wittebroodsweken’ voorbij en begint door te dringen dat het voor echt is. Dan besef je: ik ben echt verhuisd en heb alles achtergelaten. En de heimwee naar je vrienden en familie steekt de kop op. Die tweede fase is cruciaal, maar erg lastig. Je moet erdoorheen en blijven geloven in je beslissing, hoe moeilijk je het ook hebt.”

“Ik vond het persoonlijk erg moeilijk dat ik mijn familie niet meer zo vaak kon zien. Ik zou niet weten wat ik zonder onze videocalls zou hebben gedaan. En we waren ook geneigd om constant de vergelijking met België te maken: ‘de frietjes daar waren beter’, ‘het leven was daar goedkoper’. Bij ons duurde die fase een jaar, vol met ups en downs en heimwee. Maar je gaat beseffen dat je België moet loslaten en je je over moet geven aan het nieuwe land, met zijn nieuwe gewoontes en eigenheden. Na een tijdje lukt dat wel en vind je het geluk terug. Op den duur krijg je zelfs het omgekeerde: als wij nu terug in België zijn, hebben we heimwee naar Zweden.”

(Lees verder onder de foto.)

Hoe bouw je een nieuw leven op in een compleet nieuw land?

“Mijn sociale leven achterlaten was voor mij een van de moeilijkste aspecten aan de verhuis. Mijn vrienden met wie ik zo vertrouwd was, impulsief samen een terrasje doen, iets gaan eten … Je mist allerlei zaken en dat is in het begin heel pijnlijk. Die eerste verjaardagsfeestjes zijn de moeilijkste. Ga dan vooral niet op sociale media checken wat je allemaal mist, maar zoek afleiding in je nieuwe omgeving. Focus op de nieuwe contacten hier en de leuke dingen die je doet, ga niet vergelijken met oude vrienden en oude hobby’s. Dat vraagt een stevige mentale klik: je moet het leven dat je kende loslaten. Maar je moet ook het mooie zien van een nieuw begin en nieuwe contacten. En die oude vrienden lopen niet weg, integendeel: als ik er nu mee afspreek, zijn die momenten nog fijner en intenser dan vroeger.”

“Qua levensstijl moet je echt openstaan voor een nieuwe manier van leven waarin je hier in Zweden terechtkomt. Vergeet hoe wij, Belgen, bepaalde dingen deden en negeer je verontwaardiging als je het in eerste instantie niet eens bent met een Zweedse gewoonte. In het begin is het wennen, maar op den duur ga je de Zweedse gewoontes heel vanzelfsprekend vinden. Hier doet iedereen binnenshuis, in om het even welke situatie, zijn schoenen uit. Zelfs op het werk of in de wachtzaal bij de dokter. In het begin vonden we dat onnozel en vergaten we dat vaak. Maar nu is dat ook voor ons iets heiligs en weten we: we dragen hier beter geen sokken met gaten in, letten op dat we geen stinkvoeten hebben en nemen pantoffels mee naar het werk.”

Is de band binnen jullie gezin veranderd door de verhuis?

“Iets huren in Stockholm is peperduur, waardoor Max en ik lange tijd genoodzaakt waren in een kleine studio te wonen. Ons bed stond naast de koelkast en in de badkamer moest je de lavabo opzij te schuiven om een douche te kunnen nemen. Het was niet evident om op die manier samen te leven als koppel, maar we bleven er de romantiek van inzien. Boterhammen eten in bed en slapen op de kruimels, omdat we geen tafel hadden. We hebben vaak met de situatie gelachen, en zijn er als koppel alleen maar sterker uit gekomen. Er bestaat geen betere relatietest dan dat (lacht). Intussen kochten we een groter appartement aan de rand van Stockholm, vlak bij de bossen, waar we ons eigen stekje kunnen van maken.”

(Lees verder onder de foto.)

Ondertussen woon je er drie jaar. Wat vind je fijn aan de Zweedse manier van leven?

“De natuur speelt hier een grote rol, en is toegankelijk voor iedereen. De mensen brengen dan ook zoveel mogelijk tijd door in de buitenlucht. Kinderen spelen op school het hele jaar, de hele dag buiten, ongeacht de weersomstandigheden. Heel veel wordt hier trouwens gedeeld en dat is een mooi voorbeeld van hoeveel vertrouwen de Zweden in elkaar hebben. Elk appartementsblok heeft gemeenschappelijke wasmachines, gemeenschappelijk speelgoed voor de kinderen, een gemeenschappelijke barbecue en noem maar op. En die zijn altijd in orde, want iedereen gebruikt ze. Hier heerst geen ‘ieder voor zich’-mentaliteit zoals in België, integendeel.”

“De Zweden plannen ook elke dag een verplicht moment van rust in. De ‘fika’ is een moment in de namiddag dat je met anderen geniet van een kop koffie en een ‘kanelbullar’ of kaneelbroodje en die is heilig voor alle Zweden. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat iemand hier op het werk zegt ‘ik maak eerst nog even iets af’ of ‘ik heb te veel te doen’: werkelijk iedereen laat alles vallen om samen even te ontspannen. Dat verplicht pauze nemen was iets helemaal nieuw voor mij. In het begin dacht ik soms: lastig, ik was nu net zo productief. Maar het went verbazend snel. (lacht) Ondertussen kan ik niet meer zonder en zie ik er ook de voordelen van in. Als we hier in België zijn, trommel ik ook mijn vrienden op voor een fika in de namiddag.”

“En het meest opvallende: hier in Zweden staat familie echt boven alles. Als je op het werk verneemt dat je kind ziek is of iemand in de familie hulp nodig heeft, mag je alles droppen. Iedereen heeft daar oneindig veel begrip voor. In het begin hadden Max en ik daar soms moeite mee, maar nu waarderen we dat zo hard. Zeker nu we zelf een kind hebben. Want inderdaad, werk is maar werk, familie gaat altijd voor. In die zin zijn Zweden heel menselijk en begripvol voor elkaar. Misschien verklaart dat ook waarom iedereen hier veel positiever en optimistischer door het leven gaat. In België klagen we allemaal veel meer. Die Belgische cultuur van nokvolle werkdagen, overvolle agenda’s en eindeloze to-dolijsten zit daar waarschijnlijk ook voor iets tussen. Die missen we helemaal niet, ons leven hier heeft veel meer balans.”

(Lees verder onder de foto.)

Zullen Staf en zijn gezin ook aan minder aangename dingen moeten wennen in Zweden?

“Nou, daar moet ik oprecht even over nadenken. (stilte) Ja, de winters hier zijn heel gezellig, maar in december wordt het hier al donker om twee uur ’s middags en dat is soms lastig. Zeker als je naar België belt en daar de zon dan nog schijnt. Wanneer je hier thuiskomt van je werk, heb je de neiging om in je pyjama te kruipen en niks meer te doen, terwijl het nog maar vijf uur is. Dus je moet wel op zoek gaan naar manieren om genoeg energie te hebben tot ’s avonds.”

“En Zweden is heel duur, natuurlijk. We hebben onszelf echt moeten verplichten om die knop om te draaien en de vergelijking niet meer te maken. Een pintje kost hier zeven euro, dus we gingen nooit meer op café. In de supermarkt gunden we onszelf zelden een extraatje. Tot vorig jaar: toen hebben we besloten dat we dat moeten loslaten. Levenskwaliteit is belangrijk en we wonen nu hiér, niet meer in België.”

Keren jullie ooit nog terug?

“België zelf mis ik echt niet en Zweden is op te veel manieren een beter, fijner land om in te wonen. Maar zodra mijn ouders niet meer in staat zijn om hier op bezoek te komen, gaan we de beslissing wel onder de loep houden. Want familie is en blijft het belangrijkste, dat heb de Zweden me wel geleerd.”

