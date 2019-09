Speelgoed van VTech Gesponsorde inhoud Spelen is goed voor je kind... ook om te leren rekenen! Aangeboden door VTech

17 september 2019

16u00 71 Familie Spelen, een kind kan er niet genoeg van krijgen. Gelukkig maar! Want al spelende vergroot het niet alleen zijn kennis, het leert ook allerlei vaardigheden aan die het later nog hard nodig heeft. Zoals rekenen. Wist je dat je ook de rekenskills van je kind kan boosten door het met het juiste speelgoed te laten spelen?

‘Speel je slim’ is niet alleen een mooie slogan, maar ook wetenschappelijk bewezen. Van schaken is bijvoorbeeld bekend dat het je concentratievermogen en je geheugen kan verbeteren. Bovendien kan je er de probleemoplossende vaardigheden van je kind mee verhogen. En dat spelen de werking van je brein stimuleert, begint bij wijze van spreken al in de wieg.

Joepie, we mogen rekenen!

De hersenen van een kind zijn het meest geschikt voor het bedenken van oplossingen voor alledaagse problemen. Dat betekent dat ze minder geschikt zijn voor het oplossen van echte rekensommetjes. Reden te meer om die vaardigheden bij je zoon of dochter aan te scherpen. En dat kan je doen op een heel speelse manier: door bepaalde spelletjes met hem/haar te spelen of hem/haar er zelf mee te laten spelen. Bovendien vergroten ze zo automatisch hun kennis.

Spelen om te leren, vanaf 2 jaar

• Plezierig en leerrijk is de Schep & Leer IJscokar, bedoeld voor kids van 2 tot 5 jaar. Op basis van 6 kaarten kan je kind de ijsbestellingen klaarmaken. De fantasie wordt geprikkeld omdat de ijslepel interactief is en de bolletjes ijs en toppings herkent. Al ijs scheppend ontdekt je kind kleuren en dieren, en leert het tellen.

• Met een PAW Patrol Learning Watch leren kinderen tussen 3 en 6 jaar de eerste beginselen van rekenen en verhogen ze hun probleemoplossend vermogen. Het horloge laat niet alleen de tijd zien, maar bevat ook een wekker, stopwatch, timer en 4 ingebouwde spelletjes. Er is keuze uit 12 PAW Patrol digitale klokweergaves. Heel tof is dat je kan kiezen uit twee uitvoeringen: Skye of Marshall. Bovendien zijn de originele stemmen van de superpopulaire hoofdpersonages hierop te horen. Wedden dat je kind een favoriet heeft?

Meer info: www.vtechnl.com