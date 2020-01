Speelgoed van VTech Gesponsorde inhoud Spelen is goed voor het humeur én de persoonlijke ontwikkeling van je kind Aangeboden door VTech

13 januari 2020

09u00 0 Familie Is speelgoed goed voor de persoonlijke ontwikkeling van je kind? Kan muziek hem of haar intelligenter maken? Wij gingen op zoek naar antwoorden op deze (en andere speelse) vragen én naar geschikt speelgoed.

Muziek maakt blij

Kinderen al vroeg naar muziek laten luisteren zou hen intelligenter maken... Er is al heel wat onderzoek verricht naar het verband tussen intelligentie en muziek bij kinderen, zonder evenwel eenduidige resultaten. Wat wél vaststaat, is dat muziek de stemming van kinderen verbetert. Zelf een muziekinstrument bespelen zou dan weer wel cognitieve voordelen bieden. Voor kleine kinderen is speelgoed waarbij muziek een (hoofd)rol speelt een prima middel om kennis te maken met muziek en er de voordelen van te plukken.

Geschikt speelgoed

• Kidi Superstar Lightshow (vanaf 6 jaar): je kind kan meezingen met de ingebouwde liedjes, of zelf zingen door de stem van de zanger(es) zachter te maken of te verwijderen. Bovendien kan het door middel van de verschillende spelletjes en activiteiten zijn ritmegevoel verbeteren en verschillende muziekinstrumenten ontdekken.

• Kidi Lightshow Party (vanaf 6 jaar): muziek wordt ineens een feestje met deze lichtshow. Sfeer verzekerd dankzij de roterende discolamp, de verschillende kleuren en effecten. Je kind kan coole danspasjes bedenken op de ingebouwde instrumentale en gezongen liedjes, of naar zijn eigen favoriete muziek luisteren via een externe muziekspeler die je op de lichtshow kan aansluiten.

Spelenderwijs groot worden

Als we het hebben over baby’s, peuters, kleuters, enz. verwijzen we niet alleen naar leeftijden, maar ook naar de verschillende ontwikkelingsfasen in een mensenleven. Elke fase heeft haar eigen kenmerken en ontwikkelingstaken. En daar kan je als ouder perfect op inspelen met het juiste speelgoed.

Nieuwsgierige peuters (1-3 jaar)

Je kind leert zich beter te bewegen, leert lopen en zijn nieuwsgierigheid neemt toe. Peuters willen alles weten en alles zien. Typisch voor deze fase is o.a. dat het kind woorden leert gebruiken om te communiceren met anderen.

Speelgoedtip: Avonturentafel (6 maanden tot 3 jaar)

De verschillende elementen op deze speeltafel laten kleintjes kennismaken met dieren, cijfers, vormen en kleuren. Tijdens het spelen worden ze beloond met vrolijke zinnetjes, grappige geluiden, gezongen liedjes en melodietjes. Ideaal om hun woordenschat een fikse boost te geven.

Kleuters vol verkenningsdrang (3-6 jaar)

De wereld van een kleuter wordt steeds groter. Tijdens het spelen doet hij nieuwe ervaringen op en oefent hij zijn sociale gedrag. Hij leert anderen beter begrijpen en begint relaties te ontwikkelen binnen het gezin.

Speelgoedtip: Mijn Magisch Bureau 3 in 1 (3-6 jaar)

Het bureau bevat interactieve zones waar je op kan tikken, zodat je met behulp van de activiteitenkaarten héél veel kan leren en ontdekken. Je kind kan zoekspelletjes spelen, muziek maken, meezingen, leren kloklezen, tekenen...

Naar school (6-12 jaar)!

Typisch voor deze fase is dat het gedrag van je kind steeds meer bepaald wordt door andere kinderen van dezelfde leeftijd. Zijn communicatievaardigheden worden steeds beter als zijn lichamelijke, cognitieve en sociale aspecten zich verder ontwikkelen. Naar school gaan betekent natuurlijk ook leren lezen, schrijven en rekenen.

Speelgoedtip: Kidicom Max (4-12 jaar)

Je kind kan via wifi met al zijn vrienden communiceren met de Kid Connect App van VTech: spraak- en tekstberichten, foto’s en tekeningen sturen. Bovendien ontdekt hij op een veilige manier een uitgebreide voorselectie van foto’s, video’s, spellen en websites om zijn eerste stappen op het internet te zetten.

Meer info: www.vtechnl.com