Spelen is goed voor de creativiteit en taalontwikkeling van je kind

23 oktober 2019

09u00 0 Familie Leren praten is een zeer belangrijke stap in de onwikkeling van een kind. Door de praten kan het immers uitdrukken wat het wil en wat het voelt én legt het een nog steviger contact met z’n omgeving. Maar helemaal leuk wordt het natuurlijk, als je kind ook leert om creatief te zijn. Maar wat is dat precies, creativiteit?

Groeien in creativiteit

Nee, creativiteit is niet een of ander mysterieus talent, en het is ook niet exclusief voorbehouden aan ontwerpers en reclamemakers. Elk mens heeft van zijn geboorte al creativiteit in zich, en elk kind kan leren hoe het zijn creativiteit ten volle kan ontplooien. Creativiteit is een keuze voor persoonlijke ontwikkeling, want ja, je kan deze eigenschap ontwikkelen. Cruciaal in dit proces is het zien van nieuwe verbanden, en dat kan zowel slaan op je manier van denken als je houding of je gedrag. Die reclamemakers bijvoorbeeld verrichten hard denkwerk, en dat kunnen ze alleen door te leren en veel te oefenen. Natuurlijk zijn sommige mensen gevoeliger voor het zien van nieuwe verbanden, maar iedereen, dus ook elk kind, heeft deze capaciteit in zich en kan daarin groeien. En met name speelgoed kan daarbij een zeer voorname rol spelen.

Spreken is zilver...

We beseffen het allemaal als we op vakantie zijn in een land waarvan we de taal niet spreken: dan wordt communicatie heel moeilijk en gaat het allemaal – van boodschappen doen tot het lezen van de straatnaamborden – stukken moeizamer. Door te spreken komt een kind in contact met zijn omgeving en kan het duidelijk maken hoe het de dingen om zich heen beleeft. Daarom is taal ook zo’n belangrijk hulpmiddel voor zijn sociale ontwikkeling. Door zijn taalgebruik kan het kind immers tot een groep behoren en in die groep functioneren. Zodra een kind ‘ik’ zegt, wordt het zich gewaar van zijn identiteit. Door voor te lezen, de dingen om je heen te benoemen (‘dat is een auto en dat is een fiets’), altijd duidelijk en rustig tegen je kind te spreken, stimuleer je zijn taalontwikkeling en -kennis. Speelgoed dat daarop inspeelt, is een welkome en speelse manier om je kind woordjes bij te brengen.

Speelgoed om de taalontwikkeling en de creativiteit te boosten

• Mijn Eerste 100 Woordjes is een leuk speeltje waarbij je kleintje aan de hand van een aantal thema’s (huisdieren, dieren, fruit, eten, kleuren...) heel veel nieuwe woordjes leert. Bovendien kan het luisteren naar grappige geluiden en allerlei leuke weetjes ontdekken. Door de bladzijden om te slaan en op de plaatjes van de bladzijden te drukken, bevordert het meteen ook de ontwikkeling van zijn oog-handcoördinatie. Voor ukjes van 1 tot 4 jaar en tweetalig verkrijgbaar in Nederlands-Engels en Nederlands-Frans. Kwestie ze meteen te laten proeven van een andere taal.

• Met Kidizoom Pixi kunnen kinderen tussen 6 en 13 jaar hun fantasie door het dak laten gaan. Met deze beauty-camera kunnen ze namelijk van alles doen. Ze kunnen zelf foto’s, video’s en selfies maken en ze daarna bewerken met grappige effecten. Er zijn wel 50 verschillende filters, zoals make-up, kapsels, haardecoraties en brillen. Met de 5 spelletjes ontdekken ze welk sprookjeskarakter ze zijn. En ten slotte kunnen ze ook naar hun eigen muziek luisteren met de ingebouwde muziekspeler en koptelefoonaansluiting.

