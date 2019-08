SOS mijn man helpt niet in het huishouden: 6 handige tips Margo Verhasselt

30 augustus 2019

12u52

Bron: De Morgen 0 Familie Mannen steken thuis steeds vaker de handen uit de mouwen, al zijn het wel de dames die altijd alle plannen moeten bedenken. Maar het is nu eenmaal vaak niet evident om een goed evenwicht te vinden in de taakverdeling. We geven enkele tips.

Alle tijdsbestedingsstudies wijzen uit: vrouwen nemen nog steeds het leeuwendeel van het huishouden op zich, maar de kloof wordt stilaan wat smaller. Het laatste onderzoek van de VUB dateert al van 2013, en toen bleek dat vrouwen 3,5 uur minder aan het huishouden besteden dan veertien jaar geleden. Mannen werken ondertussen 2,5 uur meer in het huishouden dan in 1999. “Over de mentale last zegt dat natuurlijk niet veel”, zegt onderzoekster Franciska Mullens (VUB), al kent ze het fenomeen wel. “Het is ook duidelijk dat vrouwen veel vaker twee activiteiten combineren, zoals op de kinderen letten tijdens het strijken. Hun tijdsbesteding verloopt ook meer gefragmenteerd.” Vrouwen draaien immers vaker op voor de dagelijkse routinetaken zoals koken, en die worden makkelijk onderbroken. “Het zijn alleszins twee fenomenen die vrouwen stress opleveren.”

Er is ook een historische verklaring voor de rolverdeling, weet Miet Timmers van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool. “Lange tijd was alles wat zich buitenshuis afspeelde het domein van de man. Maar binnenshuis heerste de vrouw. Natuurlijk zijn we sindsdien al fors geëvolueerd, maar de klassieke genderpatronen zijn hardnekkig.” Als vrouwen zichzelf ontpoppen tot de CEO’s van het gezin, dan heeft dat volgens Timmers dus ook te maken met een zekere hang naar macht en controle: “Niet iedereen wil dat uit handen geven. Ook al omdat er nog vaak naar vrouwen gekeken wordt als het misloopt en kinderen zonder brooddoos naar school gaan of het huis er vuil bij ligt. Die patronen houden vrouwen zelf mee in stand. Omdat het comfortabel is, omdat het zo hoort of omdat we er identiteit uit ontlenen.” Nederlands onderzoek heeft ook aangetoond dat mannen en vrouwen anders zorgen. Waar mannen eerder taakgericht zijn, kijken vrouwen meer naar het globale plaatje en het samenhouden van het gezin.

Dus, hoe krijg je die hubby van jou aan het werk? We geven enkele tips.

Maak een routine van gezamenlijke opruimbeurten

Oké, je liefste gaat niet van dag op dag ‘een nieuwe man’ worden en ervan houden om de ruiten te kuisen, zoveel is duidelijk. Maar je kan je partner wel leren hoe die een handje kan helpen bij het huishouden. Hoe doe je dat? Een tip uit de kleuterklas: plan het in in jullie dagelijkse routine. Een halfuurtje op zondagnamiddag bijvoorbeeld? Wanneer poetsen bij de dagelijkse routine hoort, gaat het steeds minder vervelend lijken.

Wees eerlijk en direct over jouw verwachtingen

Passieve agressie heeft geen plaats in dit scenario. Heb je frustraties, probeer ze dan op een normale manier uit te spreken. Daarnaast is het ook een goed idee om misschien zelf al met een oplossing voor het probleem te komen. Stel: jij stoort je aan het feit dat je partner oude magazines laat rondslingeren, hij ziet het als een soort van artistieke expressie. In plaats van de magazines gewoon weg te smijten en het zaakje zo af te handelen, kan je hem ook vragen of die artistieke expressie zich niet op een ordelijke manier op het boekenrek mag uiten.

Leer dingen los te laten

“Ruim die schoenen nu toch eens op”. “Een vuile tas hoort IN de vaatwasmachine”. “Smijt die vuile sokken nu toch eens in de wasmand”. “Ik heb het gevoel dat ik hier de meid ben”. Komen deze uitspraken bekend voor? Dan moet je misschien af en toe proberen dingen los te laten. Bij een goede relatie horen nu eenmaal frustraties. Af en toe een oogje dichtknijpen voor de mensen die we graag zien, is nu eenmaal een van de grootste geheimen in een goed huwelijk.

Een beroep doen op technologie kan natuurlijk altijd ook. Probeer deze apps eens, om op een speelse manier het huishouden eerlijker te verdelen.

- Cozi

Wie van het gezin eet er mee vanavond? Wat eten we en wat hebben we daarvoor nodig? Cozi laat zich omschrijven als de ‘family organizer’. In een handig weekoverzichtje kan je recepten slepen die je vindt online, en de ingrediënten daarvoor in een boodschappenlijstje zetten. De hele familie heeft toegang tot dat overzicht, zodat elk gezinslid suggesties kan doen voor maaltijden en het boodschappenlijstje kan aanvullen.

Gratis verkrijgbaar voor Windows, iOS en Android.

- FlyHelper

Heb jij (of: jouw echtgenoot) een stappenplan nodig? Dan helpt FlyHelper door jou te herinneren aan taken die dagelijks, wekelijks of maandelijks moeten gebeuren. Je kan in de app je huis visualiseren, zodat je gestructureerd kan aangeven wat wanneer moet schoongemaakt worden. Ook een menuplanner zit in de app ingebouwd.

Gratis verkrijgbaar voor Android.

- Rekeningen betalen

Nog zo’n leuk klusje dat wel eens vergeten wordt: de maandelijkse rekeningen betalen. Maak het jezelf makkelijker door een app je eraan te doen herinneren wanneer je wat moet betalen.

Gratis voor Android (Bills Reminder) en iOS (Bills Monitor).