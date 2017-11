SOS feestdagen: is het oké om liever geen cadeautjes te geven? Sophie Vereycken

14u35 0 Thinkstock Familie De adventskalenders liggen alweer in de winkels en de eerste kerstversieringen en verlanglijstjes duiken al op. Maar wat als je eigenlijk liever helemaal geen pakjes geeft? Kan je dat vragen, of is dat echt not done?

Heb je echt nóg een geurkaars nodig? De kans is groot dat je daar naar alle waarheid 'nee' op kan antwoorden. Maar betekent dat ook dat je aan je gasten of familie kan vragen om de cadeautjes eens over te slaan? Volgens Myka Meier, etiquette-expert bij Beaumont etiquette kan dat wel degelijk. "Natuurlijk kan je vragen om eens geen geschenken te geven. Laat het alleen wel tijdig weten aan de rest van het gezelschap." Ook raadt ze aan om een reden te geven waarom je liever geen cadeautjes wil.

"Zeg hen dat je dankbaar bent voor de moeite en attenties, maar dat je het samenzijn meer apprecieert dan spullen. Is het een budgettaire overweging? Kom daar dan ook eerlijk voor uit. De kans is groot dat er meer mensen in hetzelfde schuitje zitten, en stiekem zelf ook opgelucht zijn."

Ook kan je alternatieven voorstellen. "Waarom niet allemaal iets knutselen of bakken voor elkaar, of bijvoorbeeld enkel cadeautjes kopen voor de kinderen? Op die manier heb je nog steeds de gezellige pakjestraditie, zonder dat er iemand te diep in de buidel moet tasten."