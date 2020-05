SOS examenstress: experts geven tips & tricks voor studenten en hun ouders

Familie Uitgesteld door corona of niet: vroeg of laat komen de examens er toch aan. “En nu teleonderwijs de gewone lessen vervangt, worden planning en structuur des te belangrijker”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.

Klamme handjes, knikkende knieën, donkere kringen onder de ogen. De examens komen er straks aan, en dat betekent: plannen, studeren, focussen en ‘deliveren’. Liefst zonder al te veel kleerscheuren en/of herexamens aan het einde van de rit. Op dat vlak streven beide partijen – studenten en ouders – hetzelfde doel na: het heilige A-attest. En dat vergt noeste arbeid. Alleen, is deze onvermijdelijke blokperiode ook mogelijk met een minimum aan examenstress en faalangst? Zeker nu de reguliere lessen vervangen worden door afstandsonderwijs en onlinetools?

Faalangsttrainingen in de lift

De cijfers liegen er niet om. In een recente enquête van Teleblok (een anonieme en gratis informatie- en chatwebsite van de CM) blijkt dat negen op de tien studenten last hebben van stresserende examenangst. Meer nog: 17 procent van hen heeft geen idee hoe ze met die stress moeten omgaan. Ruim een op de tien grijpt naar medicatie. Zes procent zoekt hulp bij de dokter of psycholoog. Die hoge cijfers verbazen Sarah Vermeersch, studentenpsycholoog aan de UGent, alvast niet. “Een gezonde dosis examenstress helpt om je focus te behouden, geeft energie en zet je aan tot actie. De ongezonde vorm is een ander verhaal. Die kan het normale functioneren blokkeren en in extreme gevallen zelfs leiden tot faalangst en lichamelijke klachten: hoofd- en buikpijn, piekeren, slapeloosheid, dwangmatig en te veel willen studeren of zelfs uitstelgedrag.”

Dat faalangst steeds vaker voorkomt, merkt ze in de praktijk. “Onze faalangsttrainingen zijn doorgaans binnen de 48 uur volgeboekt. Ongeveer 1.500 studenten volgen zo’n cursus op jaarbasis, vaak ook eerstejaars, zelfs vóór hun academiejaar gestart is. Uit angst voor de angst.” Nochtans is ons land niet de slechtste leerling van de klas als het op examenstress aankomt. Dat blijkt uit het recente PISA-onderzoek, een internationaal onderzoek bij vijftienjarigen rond onderwijs. “Wereldwijd is België een van de weinige landen zonder centrale examens, op het ingangsexamen voor geneesheren en tandartsen na”, verklaart pedagoog Pedro De Bruyckere.

“Die zorgen standaard voor extra stress. Tegelijk zijn er genoeg signalen die erop wijzen dat examenstress ook bij ons een ‘issue’ is dat de nodige aandacht verdient. Ouders investeren bijvoorbeeld steeds meer in bijlessen en huiswerkbegeleidingen, in de hoop de examenstress van hun kinderen én die van henzelf straks te kunnen inperken. Onlangs las ik in een recent onderzoek van de KU Leuven dat een op de drie eerstejaarsstudenten kampt met psychische problemen, waar ook examenstress een rol in speelt. Dan weet je dat er nog werk aan de winkel is.”

Kwestie van ‘leren leren’

“Alles start met een efficiënte studiemethode”, zegt De Bruyckere. “Wist je dat maar een op de vier studenten in het zesde leerjaar een leermethode ontwikkeld heeft? In het eerste jaar van het secundair onderwijs is dat nog altijd maar een op de drie. Te weinig, want als je nooit geleerd hebt om te studeren, verlies je straks kostbare tijd bij het verwerken van de leerstof. Zo’n studiemethode wordt in deze coronatijden trouwens des te belangrijker, omdat er minder ‘controle’ is vanwege het afstandsonderwijs en thuiswerk. Je hebt er dus alle baat bij dat je manier van studeren rendeert.”

Welke methode het beste werkt, daar bestaan nogal wat misverstanden over. Een onderzoek in opdracht van de Association for Psychological Science toont dat de leertechnieken die we het meest gebruiken vaak de minst effectieve te zijn. De Bruyckere: “Het markeren en onderstrepen van een tekst is niet echt aangewezen om informatie te onthouden, terwijl het wél helpt als je de belangrijkste passages van je leerstof koppelt aan een beeld of zelfs aan een bepaalde gebeurtenis in je leven.” Verder is het uiteraard ook zaak om tijdig te starten met studeren en een goede planning te maken. “Voor wie te laat begint, is het kalf al half verdronken, en neemt de stress zienderogen toe. Beter vijf uur verspreid over twee weken dan vijf uur aan één stuk door studeren.”

“Maar hou je niet te rigide vast aan die planning”, voegt studentenpsycholoog Sarah Vermeersch eraan toe. “Een planning doet dienst als richtlijn en is geen absolute maatstaf. Pas dus aan, als de nood het hoogst is, en probeer creatief en zo efficiënt mogelijk met je tijd om te springen, zonder je noodzakelijke breaks uit het oog te verliezen.”

Verlof tijdens de examenperiode

Ook voor ouders zijn de examens een spannende periode. Uit een enquête van Teleblok en radiozender MNM bij 1.279 ouders blijkt dat driekwart meer gestrest is dan anders en dat de helft zich angstiger voelt. Vier op de tien slapen slechter. Een minderheid neemt speciaal verlof om zich zo nuttig mogelijk te maken in de examenperiode. “Terwijl de kinderen tijdens de blok vaak net met rust gelaten willen worden”, zegt Vermeersch. “Te dicht op hun vel zitten is niet altijd zo’n goed idee. Met vragen als: ‘Was je niet beter vroeger begonnen met studeren?’ en ‘Ben je er klaar voor?’ projecteer je je eigen stress op je kinderen. Zorg eerder voor een veilig nest met enkele rustpunten tijdens de blokperiode: een vieruurtje, een gezonde maaltijd, een babbel aan tafel die niet over de examens gaat...” Ook aan de hogeschool en universiteit willen ouders steeds meer betrokken worden bij de studies van hun kroost, zo blijkt. “Die evolutie zien we sinds 2000. Op vraag van de ouders zijn er zelfs speciale infoavonden gekomen om het studieparcours van zoon- of dochterlief van nabij te kunnen opvolgen.”

Of die evolutie goed of slecht is, laat De Bruyckere liever in het midden. “Betrokkenheid is prima, maar zelf cursussen beginnen samen te vatten en in schema’s gieten is eerder af te raden. Anderzijds is het voor jonge kinderen in deze bijzondere tijden van langeafstandsonderwijs wel aan te raden om een extra oogje in het zeil te houden. Op school is er supervisie van de leerkracht en opvolging in de klas, maar dat valt nu weg. Als ouder kan het daarom nuttig zijn om lessen te overhoren, een gemaakte planning mee op te volgen en tegelijk erop toe te zien dat je kind genoeg sociale contacten heeft en ontspanning inlast.”

Ideaalplaatje

Over de oorzaken van de toenemende examenstress zijn de meningen verdeeld. Studentenpsycholoog Sarah Vermeersch: “Tegenwoordig is alles meetbaar geworden. Niet in het minst je eigen geluk. Op Instagram post je een foto van je perfecte reis, op Facebook die van je perfecte gezinnetje of vriendenkring. Daar hoort geen falen bij. Onze kinderen vergelijken hun prestaties continu op sociale media. Geen wonder dat ze door de examens – die ze vooral glansrijk moeten doorstaan – meer druk voelen. Goede punten, gevolgd door een zorgeloze vakantie. Iedereen wil toch dat ideaalplaatje” Maar ook een complexer onderwijssysteem pleit schuldig. Studierichtingen stel je nu meer op maat samen en studenten hebben tegenwoordig een ‘rugzak’ met ‘leerkredietpunten’. De Bruyckere: “Ouders raken daar niet altijd wijs uit, terwijl ze meer dan ooit beseffen hoe belangrijk diploma’s zijn om een goede job te vinden. Daar komt nog bij dat studeren in veel gevallen een economische investering geworden is die moet en zal renderen. Al die factoren werken niet bepaald examenstressverlagend.”

Geen wereldramp

Toch brengt ook in de blokperiode vooral ons gezond verstand soelaas, stelt psychologe Vermeersch gerust. “In de praktijk zorgt meestal niet het examen voor stress, maar wel de gedachten errond. Maar kloppen die gedachten wel? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Een herexamen? Je jaar overdoen? Daarom is het zo belangrijk om als ouder met je kind te praten over die angst of stress. En om het gerust te stellen: je kan niet meer dan je best doen en in de meeste gevallen lukt het gewoon wél, al dan niet met een herkansing. Maar ook dat is geen wereldramp.

De experts geven hun beste tips & tricks:

Efficiënte leermethodes volgens pedagoog Pedro De Bruyckere

1. Combineer woord en beeld:

“Probeer je de leerstof die je studeert visueel voor te stellen aan de hand van een tekening, beeld of grafiek. Door ze op een dubbele manier te verwerken heb je meer kans om de leerstof beter en langer te onthouden. Hoe dat komt? Verbale en visuele informatie worden via twee afzonderlijke (maar gelijktijdig werkende) processen in het werkgeheugen verwerkt en vervolgens in het langetermijngeheugen opgeslagen.”

2. Haal informatie actief op:

“Studeer een deel van de materie, sluit dan je boek en schrijf zo veel mogelijk op van wat je je herinnert. Ook zelf vragen bedenken bij de leerstof en deze op steekkaarten schrijven – van karton of in digitale vorm – is heel zinvol.”

3. Spreid studiemomenten in de tijd:

“Het klinkt raar, maar vergeten is belangrijk om te leren. Dingen die je leert, vergeet en opnieuw leert, blijven veel beter hangen dan dingen die je eenmalig studeert. Een pleidooi om er op tijd aan te beginnen en je leerstof niet één maar meerdere keren te studeren, gespreid in de tijd!”

Anti-examenstresstips volgens studentenpsycholoog Sarah Vermeersch

Voor studenten:

1. “Door het wegvallen van de traditionele lessen is het des te belangrijker om een haalbare studieplanning te maken, liefst zo concreet mogelijk. Er is een groot verschil tussen ‘Morgen ga ik Frans studeren’ en ‘Morgen tussen tien en twaalf ga ik de vervoegingen van faire, aller en prendre inoefenen’.”

2. “Als je je zorgen maakt en met je hoofd te veel in de toekomst zit, kan je beter proberen om weer in het nu te komen. Zeker in deze angstige tijden is het belangrijk om je taken dag per dag te bekijken, én te leren omgaan met onzekerheid.”

3. “Las tijdig een pauze in. Je sportclub of studentencafé is nu misschien dicht, maar ga op zoek naar een waardig alternatief. Maak een boswandeling, volg een onlineworkshop of een livemeditatie via YouTube.”

Voor ouders:

1. “Zorg voor rust (ga bijvoorbeeld niet het huis opnieuw schilderen tijdens de examenperiode) en regelmaat in huis; denk bijvoorbeeld aan een theetje voor het slapengaan.”

2. “Voorzie gezond eten en dito snacks voor je studenten, inclusief een verwennerij van tijd tot tijd!”

3. “Hou in de gaten of de gsm en sociale media niet te veel afleiden en voor extra prikkels zorgen.”