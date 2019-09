SOS eerste schooldag: wat als je kind al huilend thuiskomt van school? Nele Annemans

02 september 2019

16u45

Bron: CM, Goed Gevoel, The New York Times, Parenting from the heart 0 Familie Na de eerste schooldagen is de kans groot dat je kinderen moe en prikkelbaar thuiskomen. Soms hebben ze minder eetlust, komen ze al huilend thuis of kunnen ze zelfs erg nors zijn. Wat doe je dan het best als ouder?

Laat het tot rust komen

Een eerste schooldag kan erg vermoeiend waardoor je kind extra prikkelbaar kan zijn. Laat het daarom tot rust komen als het thuiskomt. Maak extra tijd vrij om samen een rustige activiteit te doen. Lees bijvoorbeeld een verhaaltje voor of maak samen een tekening. Als je kan, probeer dan ook om buiten te spelen. Frisse lucht en beweging kan helpen om stoom af te laten en je emoties een plaats te geven.

Neem iets mee om te knabbelen

Zorg er ook voor dat je iets kleins, gezonds zoals een handjevol noten mee hebt tijdens de rit naar huis zodat hun bloedsuikerspiegel stabiel blijft. Een hoge of te lage bloeddruk kan je kind immers nog vermoeider maken waardoor het extra prikkelbaar is en makkelijker begint te huilen.

Luister vooral

Veel kinderen praten niet uit zichzelf over wat er op school gebeurd is. Als het echt ontroostbaar thuiskomt, overstelp het dan niet met vragen maar luister vooral. “Neem even de tijd om rustig naast je kind te gaan zitten en te luisteren”, vertelt gedragstherapeute en pedagoge Marijke Bisschop daarover aan Het Nieuwsblad. Het is belangrijk dat je kind voelt dat je altijd voor hem of haar klaarstaat en dat je ook echt luistert naar hen. Je laat hen het best ook eerst even rusten vooraleer je naar hun dag vraagt. Blijf er ook niet te lang bij stilstaan. Door er uren over door te gaan, kan het zijn dat je het probleem erger maakt dan het is.

Panikeer niet meteen

Opnieuw naar school gaan na twee maanden vakantie vraagt gewenning. Maak je dus niet meteen de grootste zorgen als je kind eens huilend of prikkelbaar thuiskomt. Houdt het wenen wel heel de avond of dagen aan, probeer dan eens met de leerkracht van je kind te gaan praten.

Drama aan de schoolpoort

Als je kind na de eerste schooldag al huilend thuiskomt, vormt de volgende ochtend vaak een groot probleem aan de schoolpoort. “Iets wat we bij veel kinderen zien, is dat de drempel om de school binnen te gaan te hoog is, maar zodra ze op de speelplaats zijn voelen ze zich wel goed”, vertelt psycholoog Gino Ameye. Heb jij een kind dat zich ‘s ochtends aan jouw been vastklemt, dan kan het soms voldoende zijn om een ander in te schakelen om dat patroon te doorbreken. “Spreek af met de juf dat zij - tijdelijk - je kind aan de schoolpoort komt opwachten. Of heeft je kind een goede band met zijn opa? Bekijk dan of die hem naar school kan brengen. Zulke kleine dingen kunnen al voldoende zijn om het negatieve gevoel weg te nemen”, aldus de psycholoog.

Wat ook helpt is een afscheidsritueel. “Zowel jonge als oudere kinderen hebben nood aan een duidelijk afscheidsritueel dat er elke dag hetzelfde uitziet. Ongeacht de leeftijd van je kind leg je het best kort uit wat je gaat doen, rond je af met een kus of een knuffel en vertrek je daarna meteen zonder verdere ophef. Je mag het afscheid zeker niet onnodig rekken. Natuurlijk zal dit niet meteen zijn vruchten afwerpen, maar als je dit ritueel elke dag strikt aanhoudt, zal het er op den duur aan gewend raken.”

Ook iets vertrouwds meegeven van thuis, zoals een knuffeldier, kan helpen. “Het kind heeft dan letterlijk en figuurlijk iets in handen waaraan het zich kan vastklampen. Peuters en kleuters informeer je het best over wat er die dag precies te gebeuren staat. Wees duidelijk, vermeld exact wanneer je terugkomt in termen die verstaanbaar zijn voor jouw kind, en rekening houdend met de structuur die in de klas gehanteerd wordt. Als je je kind zegt dat je het na de allerlaatste koek van de dag komt ophalen, weet het perfect wanneer je komt. ‘Na het werk’ of ‘om vijf uur’ begrijpt het niet”, vertelt klinisch psychologe Jasmijn De Bouvere.

Wees je ook bewust van je eigen gedrag. “Als jij als ouder krampachtig reageert bij het afscheid, zal dit de angst van je kind bevestigen. Het ervaart jouw reactie als een rechtvaardiging om angstig te zijn. Ouders die hun kindje ooit een allereerste keer bij een babysit achterlieten, herkennen dit ongetwijfeld. Je bent niet echt op je gemak, wat logisch is, want je laat je dierbaarste bezit achter bij iemand die je misschien niet zo goed kent. Vervolgens stel je het afscheid onnodig uit en in de loop van de avond bel je nog eventjes naar huis om na te gaan of alles wel goed verloopt. Dit onzekere gedrag pikt ook jouw kind op, waardoor het misschien angstig begint te worden. Bel daarom niet naar huis, maar contacteer eventueel de babysit via sms voor een update”, aldus De Bouvere.