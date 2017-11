Slecht slapertje thuis? Hoeveel slaap is genoeg en vanaf wanneer moet je je zorgen maken? TVM

14u56

Bron: Kind en Gezin 1 Foto door Sadık Kuzu op Unsplash Familie Sommige kinderen vallen maar moeilijk in slaap, worden vaak wakker of zijn net heel vroeg in de ochtend al klaarwakker. Maak jij je zorgen over de gevolgen daarvan op hun gezondheid? Wij lijsten even op hoeveel slaap kinderen per leeftijdscategorie net nodig hebben.

Eerst en vooral is er geen enkele reden tot paniek, je kind gaat heus niet dood als het minder slaapt dan gemiddeld. Vaak gaat het trouwens maar om een korte periode waarin het slapen minder vlot gaat. Net zoals dat bij volwassenen het geval is, is de slaapbehoefte van elk kind ook anders. Het kan dus goed zijn dat je kind simpelweg minder slaap nodig heeft en daarom ’s ochtends zo extreem vroeg uit de veren is.

Baby’s

Pasgeboren baby’s doen doorgaans weinig anders dan slapen (en eten). Uiteraard niet aan één stuk door, dat zou wel heel gemakkelijk zijn, maar gemiddeld genomen is het toch de bedoeling dat ze 14 tot 17 uur slaap (inclusief dutjes) per dag halen. Dat mindert met twee uur vanaf ze vier maanden oud zijn. In hun eerste levensmaanden worden baby’s nog zeer regelmatig wakker ’s nachts als ze honger hebben. Maar het is zeker niet ongewoon als ze in de maanden daarna vaak wakker blijven worden. Leren hoe je zelfstandig terug in slaap valt als je wakker wordt, is een proces dat bij sommige kinderen maanden tot jaren kan duren om onder de knie te krijgen.

Peuters (1 tot 3 jaar)

Kinderen tussen de 1 en 3 jaar slapen gemiddeld zo’n 10 tot 12 uur per dag. Goed doorslapen is belangrijk voor peuters, maar ook hier is het zeker geen ramp als dat nog niet het geval is. Het middagdutje bij peuters neemt af van 2 tot 3 uur naar 1 tot 2 uur.

Kleuters (3 tot 6 jaar)

Als kinderen naar de kleuterklas gaan, slapen ze nog altijd 10 tot 12 uur per dag, maar ze doen wel geen middagdutjes meer.

6+

Van zodra kinderen de gevleugelde leeftijd van zes jaar bereikt hebben en ze naar de lagere school gaan, neemt het aantal slaap dat ze nodig hebben per jaar af. Op hun zevende hebben ze bijvoorbeeld nog 11 uur slaap nodig, op hun twaalfde zakt dat naar 10 uur, als ze zestien zijn naar 9 uur en vanaf hun achttiende naar 8 uur.