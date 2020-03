Slaap kindje slaap: één derde van vragen bij Kind en Gezin gaat over slaap

1. Regelmaat is het toverwoord

“Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen beter slapen en zich beter in hun vel voelen dankzij regelmaat”, zegt pedagoog Steven Gielis van vzw Zitdazo. “Bouw dus zoveel mogelijk structuur in.” Stop je kind alle dagen op hetzelfde tijdstip onder en wek het rond hetzelfde uur. Sluit de dag ook af met een vast slaapritueel. Met zo’n ritueel doorloopt je kind iedere avond alle stappen voor het slapengaan in dezelfde volgorde. Tanden poetsen, pyjama aandoen, samen een boekje lezen en een slaapwelzoen kunnen daar deel van uitmaken. “Een slaapritueel zorgt voor structuur en rust, en helpt zo je kind om sneller in slaap te vallen.”

2. Schrap schermen voor het slapengaan

“Een halfuur voor bedtijd moet je kind zich ontspannen. Zet daarom op tijd de tablet, computer of smartphone uit. Blauw licht maakt de hersenen actiever en alerter, waardoor je kind minder snel zal indommelen.” Zorg er ook voor dat je kind geen elektronica mee in bed neemt maar reserveer doorheen de avond voldoende ruimte voor schermtijd.

3. Wees consequent

‘Mama, ik wil nog niet in bed. Toe, wil je nog één verhaaltje voorlezen?’ Af en toe durven de kleine donders alle trucjes uit de kast te halen om maar niet te hoeven slapen. “Ben je volledig overtuigd door je avondroutine en je planning? Dan moet je consequent zijn en dat ritme aanhouden”, zegt Gielis. Anders zien je kinderen een opening en zullen ze daar in de toekomst opnieuw van proberen te profiteren.” Wanneer je zoon of dochter zich blijft verzetten, moet je je afvragen wat de achterliggende oorzaak is. “Waarschijnlijk is de planning toch een tikje te rigide. Ga na waar je eventueel een adempauze kunt inlassen. Stel dat je kleintje drie hobby’s heeft, kan je bijvoorbeeld overwegen om er eentje te schrappen.”

4. Geen dessertjes meer

Volgens het speciaal doe-boekje met slaaptips voor kinderen van de CM laat je het best een uur tussen eet- en slaaptijd. Met een volle maag gaan slapen is geen goed idee. Geef je kinderen ook geen gesuikerde drankjes of snacks meer net voor het slapen, want daar worden ze weer actief van.

5. Laat je kind in zijn eigen bed

In datzelfde boekje staat nog een handige tip: als je kind ’s nachts wakker wordt, doe je er goed aan om hem of haar niet meteen uit bed te nemen, of bij jou in bed te leggen. Het is beter om het laatste stuk van het slaapritueel (zoals een verhaaltje voorlezen) te herhalen. Probeer ook rustig te blijven (misschien makkelijker gezegd dan gedaan als je zelf met een slaaptekort kampt), het helpt jouw kind om terug rustig in slaap te vallen. Boos worden heeft weinig zin, je blijft er allebei langer door wakker liggen.

6. Hou de slaapkamer rustig

Een slaapkamer dient om in de slapen. Volgens de CM hou je de slaapkamer best zo rustig mogelijk. Speelgoed of tablets horen er dus niet in thuis. Haal alles wat je kind in de verleiding kan brengen om iets anders te doen dan slapen uit de kamer. Zorg er ook voor dat het niet te warm is, 18 graden is ideaal voor een goede nachtrust.