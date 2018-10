Slaap kindje slaap: de 5 beste manieren om je kind te doen slapen Margo Verhasselt

03 oktober 2018

16u55

Een kind aanmoedigen om op tijd in bed te kruipen is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Bovendien tonen studies aan dat steeds meer kinderen moeilijker de slaap kunnen vatten door het gebruik van sociale media voor bedtijd. Experts geven 5 tips die jouw kind meteen naar dromenland sturen.

1. Zeg neen tegen elektronische apparaten

Jongeren en kinderen krijgen steeds vaker te maken met slaapproblemen, dat toonde onderzoek door NHS Digital en The Guardian aan. Een manier om het probleem aan te pakken? Zorgen dat kinderen niet meer met hun gsm's, tablets en computers bezig zijn vlak voor ze onder de wol kruipen.

"Het kan verleidelijk zijn om ze even te laten ontspannen voor de televisie of een tablet maar het blauwe licht dat afkomstig is van deze apparaten kan een negatief effect hebben op hun slaap", stelt Neil Robinson, slaapexpert. Een halfuurtje voor ze naar bed gaan geen elektronische apparaten meer gebruiken creëert meteen een slaapvriendelijke zone.

2. Kies een stipte bedtijd

Het kan voor een kind moeilijk zijn om de slaap te vatten als ze telkens op een ander uur naar bed gaan. Een bedtijd en ochtendroutine kunnen daarbij helpen volgens Joy Richards, slaapspecialist. "Ik zeg altijd dat routine het meest belangrijke onderdeel uit de levensstijl van een kind is."

Probeer een routine te maken zodat je kind ook automatisch weet wanneer het tijd is om te gaan slapen of om op te staan. Een kind te vroeg naar bed sturen is ook uit den boze volgens verschillende experts. Zo komt bij elke leeftijd ook een bepaald aantal slaapuren kijken.

3. Zorg voor rust

Een kind loopt over van verbeelding, dat moet dan ook aangemoedigd worden voor ze onder de wol kruipen. Zorg dat ze rustig zijn en even nadenken over van alles en nog wat: hun favoriete vakantie, een leuke hobby etc.

Eens dat ze zich op hun gemak voelen in bed, doe je de lichten uit en verlaat je de kamer. Ze zullen nu aan fijne momenten denken en op een positieve manier in slaap vallen.

4. Denk na over wat ze eten

Gesuikerde of vette snacks laat je beter links liggen voor bedtijd, want die kunnen er weleens voor zorgen dat er een ongewenste energieboost de kop opsteekt.

5. Een goed bed

Als alle bovenstaande tips niet werken, kan er nog een ander probleem zijn dat het schoentje doet knellen. Een slecht bed is voor niemand leuk. Een goede matras is daarom ook voor de kleinsten in huis belangrijk. Experts raden aan om voor kinderen een hardere matras te kopen. Hun lichaam moet nog groeien en heeft extra steun nodig.