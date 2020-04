Simpel maar geniaal: met dit trucje bespaar je toiletpapier Valérie Wauters

14 april 2020

17u03 0 Familie Toiletpapier is een hot item dezer dagen. Heb jij enkele weken geleden niét gehamsterd? Dan ben je inmiddels misschien wel dichtbij het einde van je voorraad. Gelukkig vonden wij een hack om niet zo snel door die laatste rollen te gaan.

Neen, zelf hebben we dit trucje niet ontdekt. Daarvoor mogen we een Engelse mama op Facebook dankbaar zijn. Zij deelde immers een hack die even simpel is als geniaal: door je toiletrol lichtjes plat te drukken rolt deze veel minder makkelijk over de papierhouder en verbruik je bijgevolg veel minder papier.

Dit trucje komt ongetwijfeld handig van pas tijdens deze coronacrisis, maar ook daarna. Want zeg nu zelf: een klein beetje besparen hier en daar, dat kan nooit kwaad.