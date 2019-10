Sensoa leert studenten omgaan met grensoverschrijdend gedrag

01 oktober 2019

Familie Expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa wil studenten leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Op verzoek van de Gentse studentenraad bundelde Sensoa een aantal praktische tips, die studenten moeten leren hoe ze moeten reageren wanneer ze te maken krijgen met ongewenst seksueel gedrag. Maar liefst 1 op de 5 meisjes tussen de 16 en 27 zou wel eens te maken krijgen met ongewenste avances en gedrag dat niet door de beugel kan. Bij jongens is dat 1 op de 10. “We zien dat die leeftijdscategorie een kwetsbare groep is”, aldus Boris Cruyssaert van Sensoa. “Ook al omdat jongeren op die leeftijd volop aan het experimenteren zijn en dan soms over de grenzen van anderen gaan.”

Het is dus belangrijk dat er niet alleen bewustzijn gecreëerd wordt rond het probleem, maar dat er ook geleerd wordt hoe je zelf kan ingrijpen wanneer je het ziet gebeuren bij iemand anders. Afleiding blijkt hierbij het codewoord te zijn. Zo kan je een kennis die wordt lastiggevallen wordt opbellen -zelfs als je maar op een paar meter afstand staat- of de weg naar het toilet vragen. Misschien kan je zelfs ‘per ongeluk’ wat van je drankje op hem of haar morsen. Het zijn stuk voor stuk subtiele manieren om voor afleiding te zorgen en zo tussen het slachtoffer en de dader te gaan staan.

Naast praktische tips werd er door Sensoa ook een workshop in elkaar gestoken. Deze zal in eerste instantie enkel in Gent worden gegeven, omdat de tips op vraag van de Gentse studentenraad werden samengesteld. Toch verwacht Sensoa binnenkort ook vanuit andere studentensteden een soortgelijke vraag te krijgen.

