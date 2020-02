Samenwonen met vrienden? 5 dingen die je moet weten

Fans waren door het dolle heen toen aangekondigd werd dat ‘Friends’ opnieuw op het scherm te zien zal zijn. Helaas was hun enthousiasme van korte duur toen bekend raakte dat het zou gaan om één speciale aflevering waarin de hele cast een gezamenlijk interview geeft. Die zou immers dienen als promotiestunt voor het nieuwe streamingplatform HBO Max dat in sommige landen, waaronder België, niet uitgezonden zal worden. Dat terzijde, s

Allereerst is er geen allesomvattend juridisch kader voor dit soort van cohousing. Samen met je vrienden een huis of appartement huren moet je dus goed voorbereiden.

1. Wees op de hoogte van de verschillende soorten huurcontracten

Voordat je gaat samenwonen met vrienden is het belangrijk om na te gaan welke huurovereenkomst er gebruikt wordt. Daarbij zijn 3 mogelijkheden, vertelt advocaat Huygen:

“Een eerste optie is dat iedere huurder een eigen huurcontract afsluit met de verhuurder. Daarbij gaat de verhuurder ermee akkoord dat de woning wordt opgedeeld. Elke huurder huurt dan een eigen ruimte (voor persoonlijk gebruik) en een aantal gemeenschappelijke ruimtes die gedeeld en gebruikt worden door de overige huurders. Helaas is dat vaak erg omslachtig omdat de delen erg goed afgebakend moeten worden, alsook de verwoording in het huurcontract. Heb je dit type contract voor ogen? Let er dan op dat er vermeld staat hoe de kosten voor de gemeenschappelijke delen worden verdeeld.”

“De tweede mogelijkheid is één huurcontract dat met alle huurders samen is afgesloten. De verhuurder beslist dan om de woning als geheel te verhuren aan de verschillende huurders samen. Er wordt dus maar één contract afgesloten dat door alle huurders ondertekend wordt. Als er iemand vroegtijdig vertrekt, moet dat ook duidelijk in het contract omschreven worden. Meestal moeten de huurders dan zelf een nieuwe compagnon zoeken om aan hun verplichtingen te voldoen. In de huurovereenkomst wordt dan gewoonlijk een clausule opgenomen die de huurders hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk stelt voor de schulden. Concreet betekent dit dat de verhuurder slechts een huurder moet of kan aanspreken voor het geheel van de schulden.”

“Ten derde kan er een contract worden afgesloten met één huurder. Daarbij sluit de verhuurder een contract af met één (hoofd)huurder die op zijn beurt delen van de woning kan (onder)verhuren aan andere personen. Daarvoor heeft hij altijd de toestemming van de verhuurder nodig. De mogelijkheid tot onderverhuren moet ook altijd in het contract vermeld worden, anders is het niet toegelaten.”

“Tot slot moet je altijd nagaan welk soort huren is toegestaan in jouw buurt. Dat kan immers verschillen van gemeente tot gemeente.”

2. Kies bewust met wie je gaat samenwonen

Samen onder een dak met je beste vrienden: het klinkt als een droom, maar als jullie samen een huurcontract aangaan en gedomicilieerd staan op dezelfde plek, ben je ook op juridisch vlak aan elkaar verbonden. Advocaat Huygen: “Stel dat er iemand schulden heeft, kan het dus zijn dat de gerechtsdeurwaarder moet langskomen en alle spullen in beslag neemt. De overige huurders moeten dan bewijzen dat hun goederen ten onrechte in beslag genomen zijn. Ook hier geldt dus: Bezint eer ge begint.”

3. Open een gemeenschappelijke rekening

Samenwonen kan ook zorgen voor heel wat onoverzichtelijke paperassen en geldkwesties. Daarom is het volgens advocaat Huygen een goed idee om een gemeenschappelijke rekening te openen. “Zo’n rekening is erg handig. Elke bewoner kan er immers maandelijks een vast afgesproken bedrag op storten dat de huur, kosten en andere nutsvoorzieningen dekt. Doe je dat niet, dreigt het hele boeltje al snel onoverzichtelijk te worden.”

4. Let op als je je laat domiciliëren als student

Niet alleen werkende vrienden hokken samen om te kosten te drukken, ook studenten kiezen er vaak voor om een huisje te huren in plaats van met z’n allen op kot te gaan. Maar dan verandert er wel wat op fiscaal vlak, aldus advocaat Huygen. “Zodra een student zijn hoofdverblijf verandert naar het huuradres, dan wordt hij daar ook gedomicilieerd. Dat betekent dat hij niet meer ten laste is van de ouders en geacht wordt zelfstandig te wonen op de hoofdverblijfplaats. Of dat een goede optie is, hangt van geval per geval af, maar je dient er dus wel rekening mee te houden als je wil samenwonen.”

5. Zet afspraken op papier

Last but not least: maak goede afspraken. “Ook hier geldt: goede afspraken maken goede vrienden. Je gaat een belangrijke verbintenis aan die zowel op financieel als op fiscaal vlak heel wat gevolgen kan hebben. Zet al jullie afspraken dus op papier en probeer de gevolgen van jullie keuze om samen te wonen zo goed mogelijk in te schatten”, besluit advocaat Huygen.