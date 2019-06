Rommelig huis bezorgt ouders het meeste stress: 4 tips van de opruimcoach Valérie Wauters

17 juni 2019

12u56 2 Familie Uit een onderzoek van childcare.co.uk bij meer dan 4.000 ouders blijkt dat naast een gebrek aan slaap het vooral een rommelig huis is dat hun het meeste stress bezorgt. Wij vroegen opruimcoach Tina Favache om raad.

Maar liefst 60% van de ondervraagde ouders gaf aan dat de haast permanent rommelige staat van hun woning hun het meeste stress bezorgde. Ter vergelijking: 55% zei dat een gebrek aan slaap hun grootste zorg was en 30% gaf toe zich vooral druk te maken in het vinden van opvang voor hun kroost.

Wij spraken met opruimcoach Tina Favache, die net “Het opruimboek voor mijn gezin” uitbracht en vroegen haar naar haar beste opruimtips.

1. Opruimen kan al vanaf een jonge leeftijd

“Vanaf het moment dat kinderen kunnen rondwandelen en dingen goed vastnemen, kan je hun al aanleren wat opruimen is. Zeg niet gewoon ‘ruim nu op’, maar ga samen met je kind naar zijn of haar speelomgeving en leg stukje per stukje uit welk speelgoed waar hoort. Op deze manier leer je hun al vanaf jonge leeftijd aan dat opruimen niet gewoon alles uit het zicht leggen is. Elk ding, en dus elk speelgoedje, heeft zijn eigen plaats. Door deze dingen in het begin samen te doen en er ook over te vertellen, laat je je kind de logica en de eenvoud ervan inzien. Vertel bij jonge kinderen gerust een verhaaltje rond het opruimproces. Bijvoorbeeld over het blokje dat verdwaald is en heel graag terug bij zijn vriendjes wil zijn, of van de pop die het liefst niet bij de dino’s slaapt, maar bij de andere poppen.”

2. Opruimen is een feest

“Jonge, maar ook iets oudere kinderen voelen meteen aan hoe je als ouder vraagt om op te ruimen. Spijtig genoeg gaat dat maar al te vaak gepaard met een negatieve ondertoon. Dat zet je kind natuurlijk absoluut niet aan om er effectief werk van te maken. Het krijgt immers onbewust de boodschap mee dat opruimen niet leuk is, en waarom zou het iets doen dat niet leuk is? Zet als ouder dus even een stap terug voor je ‘Ruim nu toch eens op!’ door het huis begint te brullen. Een goed alternatief is om met jonge kinderen aan de slag te gaan terwijl je een opruimliedje zingt. Maak er bij iets oudere kinderen een wedstrijd van om om ter meest of snelst op te ruimen.”

3. Stel zelf het goede voorbeeld

“Verwacht van je kind geen orde als je als ouder niet zelf regelmatig het goede voorbeeld geeft. Dat komt voor sommige ouders misschien heel hard over, maar zoals veel dingen in de opvoeding geldt hier ook: wat je ziet doen zet je ook makkelijker aan om zelf te doen. Toon je kinderen dus gerust dat je de potjes in de keuken aan het opruimen bent. Vraagt je kind om te mogen helpen? Laat hem of haar dan gerust de schoollade met doosjes, drinkflessen en brooddozen opruimen op zijn of haar eigen tempo en manier.”

4. Hou de massa beperkt

“Opruimen is voor een kind pas overzichtelijk als de massa speelgoed niet te groot is. Daarom is het als ouder aan te raden om ervoor te zorgen dat de berg speelgoed op 1 plaats niet volledig uit de hand loopt. Een kind speelt nog altijd het best met beperkt maar verscheiden speelgoed. Laat hen dus gerust creatief zijn. Bepaal wat haalbaar is voor jouw gezin en de ruimte die jij ter beschikking hebt. Op deze manier geef je je kind ook de mogelijkheid om achteraf op een goede manier op te ruimen.”

Tina Favache is opruim- en routinecoach. Ze is tevens auteur van ‘Mijn Opruimboek’ en ‘Het Opruimboek voor mijn gezin’. Meer info: www.opruimgroep.be.