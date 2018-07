Raar maar waar: Vlaamse gezinnen kijken meer televisie tijdens de zomer TVM

24 juli 2018

12u50 0 Familie Hoewel er in de zomerperiode bitter weinig op tv is – op de duizendste heruitzendingen van F.C. De Kampioenen na – kijken we alsnog méér televisie. Dat blijkt uit een onderzoek van Telenet bij 1.840 Vlaamse families met kinderen van diverse leeftijden.

Uit onderzoek naar het kijkgedrag van Vlaamse families met kinderen blijkt dat we vooral samen genieten van content van eigen bodem. Verschillende Vlaamse spelprogramma’s, series en films worden bijzonder goed gesmaakt en bekijken we daardoor zelfs regelmatiger in familieverband dan populaire internationale content. 70% van de gezinnen die naar Vlaamse spelprogramma’s kijkt, doet dat samen. Zowel Vlaamse series als Vlaamse films kijken we in 61% van de gevallen het liefst in gezinsverband. Ter vergelijking: bij internationale films is dat 55% en bij internationale series 43%.

Dat Vlaamse content nog steeds zeer populair is, bewijzen ook de kijkcijfers. F.C. De Kampioenen bijvoorbeeld blijft scoren. Niet zozeer op hun voetbalveld, wel in de huiskamers: in 2017 keken we met z’n allen maar liefst zes miljoen uur naar de avonturen van Boma & co.

Langere televisiedagen in de zomer

Wie denkt dat we tijdens zwoele zomerdagen minder tijd voor de buis spenderen, is eraan voor de moeite. Cijfers over het gemiddeld aantal gekeken uren van 2015 tot en met 2017 wezen uit dat er net méér televisie werd gekeken tijdens de vakantieperiode. En ook wie op reis vertrekt, laat zijn gewoontes niet thuis. Zo’n 23% van de gezinnen die Netflix en Play More gebruiken, doen dat ook in het buitenland. De hete zomermaanden en de weekends zorgen voor langere kijksessies, gemiddeld wordt er per sessie 5 minuten langer gekeken.

Kinderen aan de macht

Jonge kinderen bepalen dan weer steeds vaker de content op tv, terwijl wat oudere kinderen meer en meer op hun kamer kijken via een tweede scherm. De trend dat kinderen zelf beslissen wat ze wanneer willen bekijken, sluipt steeds vaker de huiskamers binnen. Vooral na school – of wanneer één van de ouders nog niet thuis is – genieten de kinderen van hun tv-momentje, terwijl de ouders na bedtijd weer de afstandsbediening onder hun controle hebben. Tijdens gezamenlijke kijktijd gebeurt 58% van de contentkeuze in overleg, terwijl slechts 36% van de content exclusief door de ouders wordt uitgekozen. “Dat de contentkeuze bij gezamenlijk kijktijd in overleg gebeurt, juichen we toe." verklaart Niek Godfroid van Mediaraven, de digitale media-adviseur voor kinderen en jongeren.

In 9% van de gevallen kiezen kinderen en ouders om de beurt een film of programma. Uit kijkcijfers blijkt ook dat de jeugd niet bang is van een beetje herhaling. Zo worden populaire films als Frozen, Trolls en Verschrikkelijke Ikke vaak opnieuw gezien.