Qualitytime: 4 tips om het gezellig te maken tijdens het avondeten Margo Verhasselt

14 september 2018

16u04 0 Familie Voor veel gezinnen is het avondmaal een heilig moment. Het is vaak zowat het enige tijdstip van de dag waarop iedereen samen is en dus niet van hot naar her loopt. Samen tijd doorbrengen is belangrijk. We leggen uit hoe je het onderste uit de kan haalt.

Bespreek bepaalde onderwerpen niét

Na een lange dag hebben de kinderen vaak geen zin meer om enthousiast te vertellen over hun schooldag en jij hebt waarschijnlijk ook geen zin om over de discussie met je collega te praten aan de keukentafel.

Je wil uiteraard een leuke sfeer behouden en daarom laat je de onderwerpen die voor rumoer kunnen zorgen best even voor wat ze zijn. Dit is dus niet het moment om te zeggen dat de kleinste zijn kamer moet opruimen, of dat de oudste gisteren te laat thuis kwam. Stel in de plaatst specifieke vragen over het leven van je kind. Vraag ze welke films ze graag willen zien, welke muziek ze momenteel veel luisteren of wat hun favoriete videospel is. Zonder twijfel in geen tijd een heuse spraakwaterval aan tafel.

Kinderen leren daarnaast ook erg veel uit de conversaties van hun ouders. Ze zien jullie praten en observeren, zowel bewust als onbewust.

Let op de details

Zijn jullie een luidruchtige en drukke bende? Dat kan heel gezellig en amusant zijn. Maar toch wijzen experts erop dat het belangrijk is om ook op non-verbale details te letten aan tafel. Gedraagt je kind zich anders? Is het blijer dan normaal? Misschien iets meer kortaf? Dan is het misschien tijd om daar aandacht aan te schenken.

Ook kunnen non-verbale veranderingen tijdens het avondeten positieve effecten hebben op kinderen. Hen bijvoorbeeld de muziek laten kiezen voor tijdens de afwas of wanneer de tafel gedekt wordt, kan hen meteen een beter humeur bezorgen.

Bekijk welke plaats technologie heeft tijdens jullie diner

Gsm's zijn tegenwoordig haast een deel van ons lichaam geworden. Maar tijdens het avondeten leg je ze toch best aan de kant. Daarmee geef je een duidelijke boodschap. Je toont dat dit een belangrijk moment is en dat je gezin jouw aandacht verdient.

Wees niet te streng voor jezelf

Een uitgebreid diner is misschien iets dat het gezin van jouw beste vriendin elke dag doet, maar is misschien niet voor jullie weggelegd. Daar is ook helemaal niets mis mee. Wat voor jullie werkt, werkt misschien niet voor anderen. Families komen in alle vormen en maten, dus er is geen één specifieke strategie die kan toegepast worden.

Ook laten niet alle levensstijlen toe om elke avond samen te dineren. Bekijk welk moment voor jullie wel past. Misschien kunnen jullie samen ontbijten? Of gezellig brunchen in het weekend? Wees flexibel en probeer vooral niet exact hetzelfde voorbeeld van iemand anders te volgen.