Praat jij ook met een kinderachtig stemmetje tegen je hond? Dat heeft zo zijn voordelen Charlotte Dierckx

12 maart 2018

13u02

Bron: Huffington Post 24 Familie Op straat trekken vreemden misschien grote ogen trekken wanneer jij je hond toespreekt met een kinderachtig stemmetje en overdreven emotie. Maar o nderzoek toont aan dat onze trouwe viervoeters door die manier van communiceren wel liever in het bijzijn van hun baasje vertoeven en sneller geneigd zijn om commando's uit te voeren.

Volgens onderzoek van de Universiteit van York kan spreken met een hoge stem en overdreven emotie, zoals mensen vaak doen met baby's en peuters, de communicatie tussen mensen en hun hondenvriendjes verbeteren. De wetenschappers ontdekten dat mens en hond op deze manier beter met elkaar kunnen communiceren. Ook zijn honden meer geneigd om tijd met hun baasjes door te brengen en besteden ze meer aandacht aan commando's.

"In het verleden heeft onderzoek uitgewezen dat door het hoge spraakregister, beter bekend als babypraat of babygerichte spraak, baby's sneller leren praten. Er is ook een betere band tussen baby en ouder dan wanneer de ouders alleen volwassen stemmen gebruiken. Deze manier van praten vertoont veel overeenkomsten met de manier waarop baasjes met hun hond communiceren, ook wel hondgerichte spraak genoemd", legt professor Katie Slocombe van de Universiteit van York uit.

'Wie is er hier een flinke jongen?'

Voor het onderzoek voerden wetenschappers spraakproeven uit bij 30 volwassen honden. De dieren luisterden enerzijds naar mensen met hondgerichte spraak die zinnen hondgerelateerde zinnen gebruikte als 'Flinke jongen!' en 'Gaan we wandelen?', anderzijds naar mensen die volwassenespraak gebruikten zonder hondgerelateerde inhoud zoals 'Ik ben gisterenavond naar de cinema geweest'. Zowel de aandachtsspanne als mate van sociale binding werden tijdens en na het praten gemeten.

"We ontdekten dat volwassen honden meer interesse toonden en tijd doorbrachten met sprekers die hondgerichte spraak met hondgerelateerde inhoud gebruikten."

Geen voorkeur

In een volgende fase gebruikten de sprekers een mengeling tussen hondgerichte spraak zonder hondgerelateerde woorden en volwassenespraak met hondgerelateerde inhoud, om te bepalen of het de toonhoogte en emoties waren die de aandacht van de hond kreeg of de woorden die gebruikt werden. Maar wanneer beide manieren van spraak en inhoud werden gemengd, verkozen de honden niet de ene spreker boven de andere. Dit suggereert volgens onderzoekers dat volwassen honden hondgerelateerde woorden moeten horen in combinatie met een hoge stem om het relevant te vinden.

Zoek dus maar alvast het kinderachtige, vrolijke stemmetje in jou voor wanneer jij en je hond elkaar straks weer in de armen vliegen. De liefde tussen jou en je hond zijn er gebaat bij!