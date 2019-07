Poeslief of asociaal: katten spiegelen zich aan hun baasje LDC

03 juli 2019

13u51 65 Familie Dankzij een nieuwe studie krijgt het begrip ‘copycat’ plots een andere invulling. Het toont immers aan dat katten hun gedrag afstemmen op hun baasjes. Als je viervoeter zich af en toe bitsig en asociaal gedraagt, weet je waar het aan ligt ...

Hoe jij je gedraagt, kan het karakter van je kat beïnvloeden. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de Nottingham Trent University en de University of Lincoln, die meer dan 3.300 katteneigenaars hebben ondervraagd. De baasjes moesten onder meer vragen beantwoorden over hun persoonlijkheid, gezondheid en levensstijl, én die van de kat.

Mensen die neurotische trekjes vertonen - dat wil zeggen dat ze zich vaker angstig, boos, droevig en eenzaam voelen - hadden meer kans om een huisdier met gedragsproblemen te hebben. De katten kwamen vaker agressief uit de hoek, gedroegen zich angstig, waren ziek door stress en hadden overgewicht. Het tegenovergestelde klopt ook: baasjes die meer ontspannen zijn, hebben thuis vaker een kalme, gelukkige en gezonde kat rondlopen.

“Baasjes beschouwen hun huisdieren als gezinsleden. Ze hebben er dan ook een nauwe band mee”, reageert Lauren Finka, professor aan de Nottingham Trent University. “Het is dus mogelijk dat katten beïnvloed worden door de manier waarop we omgaan met de dieren. De overgrote meerderheid wil uiteraard alleen maar het beste voor de katten, en terecht. Deze studie bevestigt het belang van een goede relatie tussen de baasjes en de beestjes.”