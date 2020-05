Plantenliefhebber in huis? Dan herken je vast de frustraties van deze man Nele Annemans

14 mei 2020

14u57 2 Familie Je kan nooit genoeg planten in huis hebben, tenminste als 't je ons - plant lady’s in hart en nieren - vraagt. Want de Australische blogger Brad denkt daar duidelijk anders over. Zijn vrouw haar groene obsessie dreigt namelijk helemaal uit de hand te lopen. Hij postte deze week dan ook een hilarische reeks foto’s op de Facebookpagina van hun populaire ouderblog DaDMuM nadat zijn wederhelft enkele palmbomen van “Jurassic Park-formaat” had meegenomen.

“Heeft iemands partner het er ook zo moeilijk mee om planten te kopen van een NORMALE GROOTTE?”, steekt Brad van wal in zijn Facebookpost. Op de foto is een gigantische plant te zien, waar Brad vol ongeloof zit naar te kijken. Hij vervolgde zijn post met: “Ik had het moeten weten toen ze me vroeg om haar te helpen de planten de trap op te tillen. Ik opende de voordeur en zag niet niet één maar twee verdomde Jurassic-bomen. Ze zei dat ze dienden voor in onze slaapkamer ...”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Haar verslaving wordt echt te belachelijk voor woorden”, gaat hij verder. “Dit is een kingsize bed en ik ben niet eens zo klein. Waarschijnlijk zitten er zelfs vogels in de planten! Ik zweer dat als een van de bladeren m’n gezicht deze nacht aanraakt, ik de planten in brand steek.”

Ondertussen werd zijn post al bijna 20.000 keer geliket, kreeg hij hetzelfde aantal reacties en werd de post bijna 2.000 keer gedeeld.

Maar daar stopte het niet bij. In een tweede post vertelt Brad hoe Sarah hem vroeg - na opmerkingen van hun volgers over het mogelijke bezoek van spinnen - de planten weer buiten te zetten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Mensen reageerden dat de kans groot was dat er zodra we sliepen spinnen uit de grote planten gingen komen. Om 23 uur kon mijn vrouw daardoor de slaap niet vatten en moesten ze weer naar buiten. Bovendien moest de ongediertedienst verwittigd worden voor ‘onze’ veiligheid. Ik dacht echt dat ze een grapje maakte. Aangezien de spinnen buiten zeker hun weg zullen vinden naar de planten en er hun thuis van zullen maken.”

“Wel dames en heren. Het was een felbevochten discussie. En op die vrolijke noot presenteer ik jullie mijn f*cking balkonbos”, besloot Brad zijn Facebookpost.