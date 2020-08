Plan International waarschuwt voor impact van corona op meisjes wereldwijd: “Meer uithuwelijking en genitale verminking en minder anticonceptie” Nele Annemans

08 augustus 2020

13u49 0 Familie De pandemie en de bijbehorende lockdowns zorgen indirect voor meer slachtoffers dan je denkt. Plan International waarschuwt dat jonge meisjes wereldwijd door Covid-19 meer te maken krijgen met uithuwelijking en genitale verminking en minder toegang hebben tot anticonceptie.

Het coronavirus veroorzaakt een resem socio-economische problemen en die hebben wereldwijd een zwaar effect op meisjes in een zwakke maatschappelijke positie. Dat meldt kinderhulporganisatie Plan International. De pandemie en de lockdowns zorgen ervoor dat bepaalde preventieprogramma’s niet meer kunnen voorzien worden zoals normaal. “Door de preventiemaatregelen is het voor onze medewerkers in het veld veel moeilijker om te werken. Bij een lockdown zitten ze binnen vast en de mogelijkheden tot digitaal werken zijn vaak erg beperkt. Maar ook door social distancing worden ze beperkt: je moet bijvoorbeeld met veel kleinere groepen werken om de afstandsmaatregelen te respecteren”, vertelt Jorn Vennekens, woordvoerder bij Plan International België.

Daarnaast is er nog het bijkomende probleem van de schoolsluitingen. “Jongeren lopen zo niet alleen seksuele opvoeding en preventieprogramma’s mis, het is vaak ook een plaats waar anticonceptie wordt uitgedeeld, aldus Vennekens. De gevolgen daarvan laten zich voelen op drie domeinen.

Meisjes hebben minder toegang tot contraceptie en veilige abortus

Per jaar bevallen er nu in ontwikkelingsregio’s al zo’n 777.000 meisjes jonger dan 15 jaar. Bij een langdurige lockdown kunnen er tot 7 miljoen ongewilde (tiener)zwangerschappen bijkomen omdat meisjes minder toegang krijgen tot moderne anticonceptie. “Doordat het medische personeel overweldigd wordt door de coronacrisis, is er minder tijd om begeleiding en ondersteuning te bieden. De gezondheidsfaciliteiten zijn vaak gesloten of beperkt open, en meisjes durven er niet meer heen te gaan uit angst om besmet te raken met het coronavirus. Ook de toelevering van anticonceptie wordt in de war gestuurd door de impact van het virus op de internationale handel”, aldus Vennekens.

De kans op uithuwelijking vergroot aanzienlijk

Per jaar trouwen er nu al zo’n 12 miljoen meisjes voor ze 18 jaar oud zijn. De economische en financiële gevolgen van de coronacrisis zullen in de volgende 10 jaar naar schatting voor zo’n 13 miljoen extra kind- en tienerhuwelijken zorgen. Vennekens: “Het virus beperkt de mogelijkheden om preventieprogramma’s uit te voeren, waardoor we minder meisjes kunnen beschermen. Door de verregaande economische gevolgen van het virus zullen meer ouders zich genoodzaakt voelen om hun dochters uit te huwelijken.”

De kans op genitale verminking bij meisjes stijgt

Op dit moment werden al zo’n 200 miljoen vrouwen slachtoffer van genitale verminking. Door de impact van de pandemie zullen er naar schatting maar liefst 2 miljoen bijkomen. “Ook hiervoor komen de preventieprogramma’s onder druk te staan, wat ertoe leidt dat we minder mensen kunnen bereiken en dus wederom minder meisjes kunnen beschermen. Besnijdenis gaat op sommige plaatsen ook vooraf aan het uithuwelijken: dan zouden de meisjes zogezegd ‘rein’ en dus waardevoller zijn waardoor er nog meer genitale verminking plaatsvindt”, vertelt Vennekens.

Waarom meisjes ondersteunen cruciaal is

“Wetenschappelijk onderzoek van de Wereldbank toonde al aan dat meisjes een cruciale groep zijn om te ondersteunen als we de kansen van kinderen wereldwijd willen verbeteren”, vervolgt Vennekens. “De armoedespiraal wordt pas doorbroken als meisjes dezelfde onderwijskansen krijgen als jongens. De stelselmatige discriminatie is een rem op de ontwikkeling van zowel meisjes als jongens wereldwijd.”

‘Girls in Crisis’-campagne

Daarom lanceert Plan International de allereerste globale fondsenwervende campagne ‘Girls in Crisis’, voor meisjes die wereldwijd in een zwakke positie terechtkomen door het coronavirus.

Concreet wil Plan International met de verzamelde fondsen jonge meisjes beschermen tegen de gevaren waarmee ze geconfronteerd worden. Zo willen ze hulpverleners trainen om hen te beschermen tegen geweld en uitbuiting, ervoor zorgen dat meisjes toegang krijgen tot contraceptie en seksuele voorlichting en meisjes en hun families ook financieel ondersteunen om uithuwelijking te voorkomen. In partnerlanden en vluchtelingenkampen zal Plan International campagne voeren en hygiënekits uitdelen.

De campagne gaat deze week van start en loopt tot het einde van de maand. Meer informatie kan je vinden via deze link.