Plan die zomervakantie maar niet te vol: waarom activiteiten voor kinderen niet altijd leerzaam en verrijkend moeten zijn

04 juli 2019

07u30

Bron: Content redactie 0 Familie De zomervakantie is gestart. Eindelijk geen stress meer van vroeg opstaan, toetsen, sportactiviteiten en zoveel meer. Maar ook in de vakantie plannen we de agenda vaak vol. En zijn we een keer thuis, moeten activiteiten voor onze kinderen leerzaam en verrijkend zijn. Dat kan op lange termijn een valkuil worden, waarschuwt Ilse De Block van De Opvoedingslijn.

Toegegeven, niet elke ouder zal zich hierin herkennen en ook niet elk kind is hetzelfde. Maar veel ouders en kinderen zullen wel kunnen beamen dat, vooral na een paar weken, de vakantie begint aan te voelen als een sleur. Wie is er niet een tikkeltje opgelucht als het weer 1 september is? Maar als je in de tweede week van juli al verlangt naar die eerste schooldag, is het misschien wel tijd om je een aantal dingen af te vragen. Want genieten van de tijd thuis, ook dat kan je leren.

