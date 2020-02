Peter Van de Veire eert zijn vrouw: “Jij hebt me geleerd te praten over dingen die in mijn hart en op mijn ziel dansen”

“Jij spreekt. Ik zwijg. Jij komt onder mijn samengeperste kin vol lippen hangen. Die gesloten blijven. Je kijkt me aan, schudt met je fonkelende hoofd en wacht tot er iets komt. De woordenstorm raast door mijn hoofd. Onophoudelijk als een gevangen stier in een knalrode fluwelen kooi. De storm blijft. De woorden verdampen. Ik luister wel, maar mijn oren filteren jouw vragen en zetten ze om in allesverpletterende sloophamers. Zodat ik niet meer kan spreken. Sloophamers die een uitleg vragen. Want dat doe jij. Altijd. Want dat heb je me geleerd. Uitleg te geven. Te praten over dingen die in mijn hart en op mijn ziel dansen. Door de jaren heb ik gemerkt dat dat ballet van woord en juiste toon soms ook prachtige uitvoeringen kan geven. En toch lukt het me niet altijd. Want die verbale spagaten doen dan pijn in mijn hoofd. Ze briesen woorden die ik zelfs niet ken. En dan probeer ik. Waar jouw gevoelens sierlijke woorden vormen waarvoor koningen goud en goed zouden geven, strompelen de mijne uit mijn mond. Het zijn dronken matrozen die de kroeg verlaten en merken dat hun schip al uitgevaren is. Jij. De mensenfluisteraar.

Jij spreekt. Ik luister. Naar je verhalen van hoge bergen waar je toch altijd weer over klautert. Naar verhalen van jonge kinderen die je probeert te helpen. Terwijl ze uren niks zeggen en ze dingen meegemaakt hebben die niemand in honderd levens zou mogen meemaken. Waar politici en gerecht geen flauw en blauw benul van hebben. Jij probeert te helpen. Te schroeven aan hun binnenkant, zodat ze later weer gewoon in een spiegel kunnen kijken zonder dat ze die spiegel kapotkrijsen en de stukken op hun gebroken lichamen sporen achterlaten. Jij. De zielentovenaar.

Jij spreekt. Ik kijk. Naar een zwaanprachtig gezicht dat altijd lacht. Ook al kijkt het verwonderd. Verwonderd over de schittering van een brandende zon. Verwonderd over de groeiende glimlach van een zoon. Verwonderd over het leven waar je élke minuut wil in verdrinken. Drie woorden die droog op een blad vallen: Je Bent Mooi. Die woorden fietsen als pisterijders door mijn hoofd als ik je zie. Telkens weer. Maar telkens anders. Zoals Eskimo’s 100 woorden voor sneeuw zouden hebben, zo ben jij elke dag anders mooi. Mooier. Mooist. Jij. De verwondervrouw.

Jij spreekt. Ik spreek. Zo meanderen we samen door het leven. Rusteloos bloed. Rustig gemoed. Jij. De rustenschenker.”