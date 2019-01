Permanent pendelen tussen twee ouders, wat doet dat met kinderen? Ianthe Sahadat

14 januari 2019

17u54

Bron: de Volkskrant 0 Familie Tot voor kort ging het zo: kinderen bleven na een scheiding bij hun moeder wonen. Met vaders was er een logeer- of bezoekarrangement. Maar steeds meer kinderen wonen nu na een scheiding bij beide ouders. Wat doet dat opgroeien in twee huizen, en de wekelijkse verplaatsing die daarbij hoort, met ­hen?

Op vrijdagen wordt Fleur Harshagen (18) wakker in haar bed in het Nederlandse Lienden, op zaterdagen in haar bed in Venlo. Niet omdat ze op kot zit, maar omdat Fleur en haar broer Quincy (17) zich tweemaal per week verplaatsen tussen de huizen van hun co-ouderende vader en moeder. Dat doen ze al vijftien jaar.

Permanent pendelen tussen twee huizen en twee gezinnen, vaak aangevuld met stiefouders, plus-, bonus-, hele of halve broers en zussen. Altijd wonen op twee plekken met bijbehorende verdwenen gymspullen, dubbele knuffels, verschillende opvoedstijlen, twee keer je verjaardag vieren en extra opa’s en oma’s. Hoe is dat eigenlijk?

