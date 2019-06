Papablogger Pieter Declercq: “Ook vaders zitten met vragen, maar we vinden online amper antwoorden”

World Wide (Wo)Men Liesbeth De Corte

09 juni 2019

09u36 0 Familie Het wereldwijde web zit vol selfmade mensen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Speciaal voor Vaderdag stellen we de ze week een reeks snelle vragen aan Pieter Declercq, één van de oprichters van het online papaplatform Vaderklap.

1. Waarom hebben jullie drie jaar geleden Vaderklap opgericht?

“Dimitri en ik misten een platform voor papa’s. Er waren heel veel mamablogs, maar aan de mannelijke kant bleef het stil. Dat is toch raar? Er zijn veel kersverse vaders die worstelen met hun gevoelens. Zij zitten met een heleboel vragen, maar vinden online amper antwoorden. Uit dat gemis is Vaderklap ontstaan.”

2. Hoe komt het dat zo weinig vaders hun ervaringen delen?

“Voor veel vaders is de stap te groot om hun verhaal online te delen. Ze hebben nog iets meer schroom dan mama’s. We hebben een online Vaderklapkroeg opgestart, een Facebookgroep waar zo’n 350 mannen tips en vragen delen. Ze zijn er dus wel, maar ze zijn met héél weinig.”

3. Welke onderwerpen komen aan bod op jullie blog?

“Je vindt er tips om uit eten te gaan of om wandeltochten te maken. Maar we willen de moeilijke onderwerpen ook aansnijden. Denk aan een vader die vertelt hoe hij z’n zoon verloren is tijdens de geboorte of een reeks over echtscheidingen. Dat is een bewuste keuze. Die taboes willen we doorbreken.”

4. Dit weekend organiseren jullie ook een Vaderklapfestival. Een groot succes?

“Klopt. De voorbije twee jaar hebben we een Vaderklapdag georganiseerd voor zo’n 25 papa’s. Daar kwamen zoveel positieve reacties op dat we dit jaar een festival voor meer dan honderd vaders en hun kinderen op poten gezet hebben. Ze kunnen kamperen, rond een kampvuur zitten en deelnemen aan workshops en activiteiten als sumoworstelen. Ideaal voor vandaag, om Vaderdag te vieren.”

5. De blog, het festival, de online-kroeg: hoe krijg je dat gebolwerkt?

“Er komt veel nachtwerk aan te pas. (lacht) Gelukkig krijgen we ook de hulp van een twintigtal vaders die regelmatig artikels aanleveren en meewerken aan onze podcast. Dat zorgt dat het werk draaglijk blijft.

6. Waar struggel je zelf nog mee als vader?

“Tijd en balans vinden. Ik moet opletten dat ik nog voldoende aandacht geef aan mijn kinderen. Een tijd geleden heb ik een stuk geschreven dat je als vader maar 18 zomers hebt met je kroost. Dan slaan ze hun vleugels uit. Dat raakte een gevoelige snaar. Het klinkt banaal, maar ik besefte dat er al 4 zomers voorbij zijn. Dan wil je je kinderen eens goed vastpakken.”

7. Wat zijn de toekomstplannen?

“Op 3 november organiseren we een congres voor vaders en eind dit jaar lanceren we een magazine. Zulke coole projecten wil ik blijven doen. Dimitri droomt nog van een conceptstore met een ruimte voor workshops, maar eerst moeten we daar nog de tijd voor vinden.”

Wie is hij?

• 32 jaar, woont in Loksbergen

• stampte drie jaar geleden met Dimitri Desender Vaderklap uit de grond, de eerste blog voor vaders, werkt bij De Kleine Chef, een catering- en eventbureau

• heeft twee kinderen: Marie-Lou (4) en Magnus (1)

• Vaderklap heeft meer dan 2.300 volgers op Instagram