Padre Pedro Elias over een huishouden met drie kinderen en Control Pedro: "Ik ben pompaf. Maar blij pompaf."

16 maart 2018

12u30 0

Vlaanderens meest aaibare presentator, Pedro Elias (43), is papa van Mateo (12), Rover (2) en Bonnie (1). Samen met vrouw Evelien (35) runt de man van 'Control Pedro' een bijzonder hectisch huishouden. Heeft hij thuis ook alles onder controle? Bekijk het in onze achter de schermen-video en lees het morgen in NINA!

