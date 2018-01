Oververmoeide mama deelt slim trucje om haar baby te laten doorslapen TVM

11u23 1 Foto door Michal Bar Haim op Unsplash Familie ’s Nachts moet je gemiddeld tien keer opstaan, maar overdag word je wel fris en fruitig verwacht op kantoor. Het leven van ouders met een baby die niet doorslaapt, kan soms slopend zijn en daar kon de Britse Laura Gerson tot voor kort over meespreken. Tot ze op een – toch wel – geniaal idee kwam.

Op de mamablog The Motherload vertelt Laura dat ze vroeger soms amper drie uur kon slapen omdat haar dochtertje steeds in paniek wakker werd omdat ze haar tut niet kon vinden. “Sinds ze drie maanden oud is, stop ik ze in bed met minstens tien tutjes rond haar. Daardoor vindt ze altijd snel zelf een fopspeen, wat haar en ons stress bespaart en waardoor ze ook weer direct in slaap valt.”

Ondertussen past ze het trucje al zo’n 8 maanden toe, en wonderbaarlijk is ze geen enkele keer meer moeten opstaan. Toch krijgt ze ook heel wat kritiek op haar zogenaamde wondermethode. “Veel moeders schrijven me dat een tut slecht is voor een kind, maar ik vind het vooral een handige manier om ervoor te zorgen dat de hele familie kan doorslapen. En een gelukkige baby is een gelukkige mama. Ik hoop dat de ‘tutjesfee’ nog niet meteen alle tutjes komt weghalen,” laat de Britse weten.