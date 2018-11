Overdosis schoonfamilie? Stel goede grenzen Margo Verhasselt

07 november 2018

13u06

Bron: Elite Daily 0 Familie Je schoonfamilie ontmoeten voor de eerste keer kan een van de meest stressvolle momenten uit een nieuwe relatie zijn. Maar met wat geluk klikt het meteen. Er zijn heel wat voordelen aan een nieuwe familie, maar het is niet abnormaal dat je af en toe het gevoel krijgt alsof je een overdosis schoonfamilie over de vloer krijgt. Als dat gebeurt, zijn er enkele manieren om grenzen te stellen.

Jij en je partner zijn een team, en als je soms het gevoel krijgt dat zijn of haar familie nogal veel aandacht vraagt, is het tijd om even met je partner te praten in plaats van het rechtstreeks met de familieleden te bespreken. “Er is een strategie om gezonde discussies te hebben in je relatie. Daarbij luistert je partner naar jou en wil hij ook aan het probleem werken”, stelt datingcoach Evan Marc Katz. “Je begint best met aan te brengen hoe belangrijk jullie relatie is. Dan leg je het probleem uit en hoe je je daardoor voelt, zodat het niet overkomt als een aanval. Je moet niet meteen zeggen dat iemand in fout is. Eens je jouw partner aanvalt, of zijn of haar familie, dan is de kans groot dat er geen goed gesprek meer kan volgen”, gaat hij verder.

Eens jullie gesproken hebben over hoe jij je voelt over een iets té aanwezige schoonfamilie en jullie wederzijds begrip gevonden hebben, is het tijd om grenzen te stellen. Zo begin je daaraan.

1. Breng minder tijd met elkaar door

Heb je het gevoel dat jouw partners familie echt een te grote rol in jullie leven speelt? Dan is de kans groot dat je ze probeert te vermijden op alle mogelijke momenten, al is dat vaak iets dat bij je liefste waarschijnlijk niet meteen in goede aarde valt. In plaats van ze meteen volledig te ontlopen, kan je beter gewoon wat minder tijd met hen doorbrengen. “Ga bij hen eten, maar vertrek nog voor het dessert of kom pas voor het dessert toe en drink daarna nog iets”, stelt therapeut Anita Chlipala voor. Daarnaast is ze van mening dat je ook niet naar echt èlk evenement moet gaan. Praat op tijd met je partner en leg uit waarom je in bepaalde dingen geen zin hebt.

2. Wees flexibel en doe toegevingen

Bij elke relatie is het belangrijk dat er zo nu en dan een compromis wordt gemaakt. Jij en je partner moeten flexibel met elkaar zijn, en dat geldt dus ook voor elkaars familie. “Maar als een of meerdere leden uit de familie te overheersend zijn, dan moet je een duidelijk teken geven dat je daarmee niet gediend bent”, stelt Dr. Gary Brown, therapeut.

3. Laat je partner het woord voeren

Nadat je het probleem besproken hebt met je partner, is het vaak een goed idee om je wederhelft het woord te laten voeren. Ja, er zijn enkele dingen die je zelf kan doen, maar toch is het belangrijk dat je partner zijn of haar familie onder handen neemt. “Hij of zij moet ervoor zorgen dat jij niet onder vuur komt te liggen bij het probleem”, meent Dr. Brown. Je wil uiteraard niet overkomen als ‘de slechte’ bij jouw schoonfamilie.