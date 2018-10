Ouders hebben maar liefst 6 keer per dag stress door hun kind Margo Verhasselt

09 oktober 2018

13u47

Bron: The Independent 7 Familie Van de kinderen in bed krijgen tot naar de winkel gaan. De dagelijkse routine van ouders krijgt vaak te maken met heel wat stress.

De kinderen een bad laten nemen, ze helpen met hun huiswerk en ervoor zorgen dat ze niet de volledige dag doorbrengen voor een scherm. Ouder zijn, het is niet altijd even gemakkelijk. Een studie, die uitgevoerd werd door BPme, een app die toelaat dat je betaalt voor brandstof zonder dat je je auto verlaat, nam 2.000 ouders onder de loep en somt de grootste bronnen van frustratie op.

Wat stond er nog op het lijstje? Op tijd thuis geraken om ze slaapwel te kunnen wensen, weten wat ze graag eten en ervoor zorgen dat ze tijdig de deur uit zijn. De lijst gaat nog wel even door, maar wijst ook op een belangrijk effect. De gemiddelde ouder voelde zich maar liefst zes keer per dag gestresseerd door zijn of haar kind en was het erover eens dat een kind vanaf 5-jarige leeftijd zijn wil begint door te drijven.

Het onderzoek toonde ook aan dat kinderen al vaker iets uitsteken wanneer hun ouders even niet opletten, zoals bijvoorbeeld snoep eten of make-up van mama opdoen. Wat hun creativiteit betreft, zijn ze zeker niet te onderschatten. Ouders gaven aan dat hun kinderen vaak op de muren, het tapijt, hun vrienden en zelfs de hond tekenden.

Kinderen zorgen vooral voor stress thuis, gaf 46% aan, maar zien er ook geen graten in om de boel op stelten te zetten in winkels (13%) en op restaurant (10%).

Ontstressen wanneer de kroost de boel op stelten zet is broodnodig. De mama's op de NINA-redactie geven tips!

- Vlucht het huis uit en ga een uurtje sporten.

- Spurt naar boven, duik het bad in (en doe de deur op slot).

- Bel een oppas, alsook een vriendin en ga op café: lang leven rosé! (Zelf een flesje ontkurken kan uiteraard ook altijd).

- Veins een griepje en kruip belachelijk vroeg in bed (met een goed boek).

- Schuif de kinderen een gsm, tablet en Nintendo Switch toe, en zap naar VIJF voor een good old Grey's Anatomy: hello, dr. McDreamy!