Ouders hebben grotere impact op examenresultaten dan scholen mv

11 juni 2019

12u59 2 Familie De examenresultaten van tieners worden eerder door hun ouders dan door hun school beïnvloed, zo blijkt uit een onderzoek van de Londense Royal Holloway universiteit bij tieners op Deense scholen. Uit cijfers blijkt dat het gezin een grotere invloed heeft dan de leraren op de kansen van de tiener om het goed te doen. Zo is het ouderlijk effect ongeveer 5 keer krachtiger dan de invloed van de school.

Te veel leraren worden gevraagd om op te treden als ‘surrogaatouders’ om zo grote tekortkomingen binnen families goed te maken. Verder moeten scholen ook morele begeleiding bieden omdat veel kinderen opgroeien zonder familie-, culturele of gemeenschapswaarden die ze nodig hebben om op te groeien. Maar de laatste bevindingen roepen vragen op over de mate waarin van scholen verwacht wordt dat ze de resultaten van leerlingen aanzienlijk verbeteren zonder de nodige steun van moeders en vaders.

In en reactie hierop zegt Heidi Croes, directeur onderwijs van Hogeschool PXL, dat de hogeschool zich goed bewust is van deze grote invloed en heeft daarom ook een aantal initiatieven genomen. “We hebben bijvoorbeeld een specifieke brochure geschreven bestemd voor ouders opdat ze mee hun kind beter kunnen opvolgen. Ook organiseren we een infodag speciaal voor ouders tijdens het academiejaar en dit met groot succes want jaarlijks nemen meer dan 1.000 ouders hieraan deel”.

Dr. Lieve Swinnen, kinder- en jeugdpsychiater, geeft vijf examentips voor ouders:

1. Zwijg. Het is nu niet meer het moment om adviezen te geven. “Je had eerder moeten beginnen” of “Was je niet beter naar de les geweest” … doen er niet meer toe.

2. Zorg. Niemand weet beter dan jij als ouder wat je dochter of zoon nu nodig heeft. Die lekkere thee, de favoriete chocolade, zijn of haar lievelingskostje … Zeker weten dat dit gewaardeerd wordt.

3. Begrijp. Je dochter of zoon is nu nièt het zonnetje in huis. Zuchten, niet horen, rommel achterlaten, onlogische reacties, tranen en misschien verwijten. Het hoort bij deze periode, straks wordt alles weer normaal.

4. Lach. Niets werkt meer ontspannend dan de slappe lach. Haal je onnozelste grappen, gedateerde humor en ouderwetse slapstick naar boven. Het werkt!

5. Weet. Jullie steun en onvoorwaardelijke aandacht en liefde zijn onmisbaar!