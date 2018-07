Ouders hebben 2.184 discussies per jaar met hun kinderen Margo Verhasselt

27 juli 2018

13u01

Bron: The Independent 6 Familie "Ruim je schoenen nu toch eens op." "Je had wel kunnen laten weten dat je zo laat thuis ging zijn hé." Het zijn discussies die in elk gezin wel eens voorkomen. Ouders zouden zo'n 2.184 discussies per jaar hebben met hun kinderen. En die gaan vooral over eten en drinken.

Onderzoekers ondervroegen 2.000 ouders van kinderen tussen de twee en twaalf jaar oud via een poll om te weten te komen over wat ze nu juist het vaakst ruzie hebben met hun kroost. De meest voorkomende ruzies? Wat ze willen doen, eten en drinken.

Het resultaat: gezinnen zijn het gemiddeld zes keer per dag oneens, dat is zo'n 42 keer per week en 182 keer per maand.

Niet volledig leeggegeten borden zorgen het vaakst voor een discussie, gevolgd door rommelige slaapkamers. Al wordt er ook vaak geruzied over kinderen die klaagden dat ze honger hadden om dan vervolgens hun neus op te trekken bij het zien van gezonde voeding.

Ouders 'winnen' de ruzie vaak maar de helft van de tijd, zo geven zes op de tien ouders toe dat ze vaak een compromis sluiten met hun nakomelingen om de vrede te bewaren.

"Veel ouders zijn ervan overtuigd dat een compromis sluiten met hun kinderen de beste manier is om iedereen gelukkig te houden," legt een woordvoerder van Capri-Sun, het bedrijf dat het onderzoek liet uitvoeren, uit aan The Independent. "De meeste discussies in een gezin gaan over eten en drinken. Ouders hebben de moeilijke taak om de ruzie op te lossen terwijl ze de touwtjes in handen houden."

Snoep

Kinderen die nog snel voor het avondeten snoep en chocolade naar binnenspelen, tijdrekken voor het naar bed gaan en onder hun huiswerk proberen uit te muizen zorgen ook vaak voor woorden.

Gemiddeld duurt een ruzie in een gezin iets langer dan acht minuten. Ouders zouden zo'n zestien minuten per dag onderhandelen met hun kinderen, het vaakst over wat ze nu juist gaan eten.

Negen op de tien ouders belonen hun kinderen wanneer ze doen wat hen gevraagd wordt. Zo mogen ze langer tijd doorbrengen met hun gadgets (22%) of krijgen ze meer zakgeld (23%). 45% van de ouders gebruikt de gadgets dan ook weer als dreigement wanneer de kinderen ongehoorzaam zijn.