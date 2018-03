Opvoedingsdeskundige roept ouders op om pubers een maand lang geen complimenten te geven Charlotte Dierckx

08 maart 2018

16u06

Na 30 dagen zonder klagen en een maand zonder alcoholische dranken roept de Nederlandse opvoedingsdeskundige Marina van der Wal ouders op om hun pubers een maand lang geen complimenten te geven. Kinderen zouden er onzekerder, minder gemotiveerd en zelfs depressief van worden. Maar niet iedereen is het eens met haar aanpak.

Marina van der Wal is een Nederlandse opvoedingsdeskundige en schreef onder meer 'Het Enige Echte Eerlijke Puberopvoedboek'. In een interview met RTL Nieuws roept ze ouders op om in de maand april geen complimenten te geven aan hun pubers. Complimenten geven om goed gedrag van je kind te stimuleren is volgens van der Wal een van de grootste misvattingen van ouders. Sterker nog, een overdaad aan complimentjes kan wel eens het averechts effect hebben. Dat bewees ook Eddie Brummelman, psycholoog aan de Universiteit Amsterdam, eind vorig jaar in een grootschalig onderzoek. Daaruit bleek dat het vertrouwen van kinderen door complimentjes een serieuze deuk krijgt. Ook zouden ze sneller liegen en zijn ze minder geneigd om een activiteit die in het verleden mislukte een nieuwe kans te geven.

"Met een compliment geef je een waardeoordeel. Het kind voldoet namelijk aan jouw eisen en voelt alleen maar meer druk om aan die verwachtingen te blijven voldoen", verklaart van der Wal. "Grootouders verbazen zich vaak over hoe wij onze kinderen de hemel in prijzen. Vroeger was het doodnormaal als je je fiets netjes terug in de schuur zette."

Gewenst gedrag benoemen

In plaats van een puber de hemel in de prijzen met complimentjes, is het volgens de opvoedkundige voldoende om het gewenste gedrag van een puber te benoemen zonder daar woorden zoals 'wat goed dat', of 'ik vind het heel fijn', aan toe te voegen. "'Ik zie dat je weer aan je huiswerk zit' is vaak al genoeg om je kind te motiveren om dat de volgende keer weer te doen", zegt Van der Wal. "Eventueel kun je daar nog een positief gevolg aan koppelen zoals 'als je zo doorgaat haal je een goed rapport'"

" Met een schouderklopje is niets verkeerd"

Minder met complimenten strooien dus, maar daar is de Vlaamse pedagoog De Bruyckere het niet mee eens. Hij denkt niet dat zo'n lineaire maatregel bij ieder kind doeltreffend zal zijn, zo schrijft het Nieuwsblad. "Elk kind is anders en dus is ook niet alles toepasbaar op elk kind. Het is belangrijk om te kijken naar wat een kind nodig heeft en hoe hij of zij reageert op complimentjes. Met een schouderklopje nu en dan is niets verkeerd. In de relatie tussen ouders en hun kinderen zijn vooral vertrouwen en authenticiteit belangrijk. Heel recent onderzoek toont trouwens aan dat het narcisme bij jongeren afneemt."