Opvoeden in tijden van corona: “Sommige ouders durven hun kinderen zelfs niet meer te knuffelen”

Sommige ouders staan in deze periode voor een extra uitdaging. Zoals pleeggezinnen, zorgverleners en gescheiden ouders. De gouden raad? Mildheid. Volgens kinderpsychologe Klaar Hammenecker is het de lijm die ons samenhoudt. Zij geeft raadt aan drie gezinnen. Meer tips vind je in onze thuisblijfgid s.

Tien jaar geleden werd Sofia in de leefgroep geplaatst waar Kirsten opvoedster was. Het klikte meteen. Geleidelijk aan kwam Sofia ook bij hen thuis over de vloer. In het begin voor een speeldate, op den duur steeds vaker. Twee jaar geleden zetten Kirsten en haar man Gert officieel de stap naar pleegzorg. Door de sluiting van de scholen midden maart zou Sofia tot het einde van de coronaperiode weer naar de leefgroep moeten. Ze zou als enige tienermeisje in een groep met jonge kinderen terechtkomen.

Kirsten: “Dat leek ons verre van ideaal. Het wrong. Daarom hebben we haar gevraagd of ze tijdelijk bij ons wilde logeren. We willen haar zo veel mogelijk in het ‘gewone’ leven opnemen.”

Sofia: “De kinderen van de leefgroep zijn veel te druk. Daar kan ik niet goed tegen. Ik ben dus heel blij dat ik hier kan logeren. Mijn schoolvriendinnen mis ik wel, maar ’s avonds bellen we. En overdag kan ik paardrijden en met mijn pleegzussen Hanne-Lore (11) en Auréline (7) spelen. Soms voelt het zelfs wat als vakantie.”

Gert: “Sofia heeft behoefte aan rust en structuur. Dit is de ideale periode om haar bij ons te hebben.”

Kirsten: “Ook op de andere dagen dat ze hier is, proberen we zo weinig mogelijk te plannen. Maar met een druk leven, de hobby’s van de kinderen … is dat niet altijd evident. Nu kunnen we niet anders dan thuisblijven. Voor haar is deze situatie ideaal. Ook de kinderen vinden het fijn om haar nu elke dag in huis te hebben. Sofia komt hier al lang genoeg om het reilen en zeilen in ons gezin te kennen, maar we hechten nu natuurlijk extra belang aan een duidelijke structuur. We regelen ons werk zo dat er altijd iemand thuis is. Om negen uur roepen we de kinderen op voor het ontbijt. Daarna maken ze hun schooltaken. ’s Middags is het wat rustiger, maar ik verwacht dat alle kinderen hun steentje bijdragen. De paarden en pony’s verzorgen, de vaatwasser leegmaken … Terwijl er vroeger meer weerstand was geweest, neemt Sofia nu met plezier taakjes op.”

Gert: “Het leven is rustiger, waardoor we haar op een andere manier kennen. Ze kookt bijvoorbeeld graag, maar twijfelt snel aan zichzelf. Nu we overal meer tijd voor kunnen nemen, merkt ze dat het wél lukt. Dat is heel fijn om te zien. Zodra de school opnieuw start, gaat alles weer naar de vertrouwde regeling.”

* Sofia is een fictieve naam

Kinderpsychologe Klaar Hammenecker: “Cruciaal dat tieners tijd en ruimte krijgen”

“Over tieners maak ik me in deze periode het meest zorgen. Pubers horen niet thuis te zitten. Uitzoeken wie je bent en wil zijn, is de belangrijkste taak in deze ontwikkelingsfase. Dat doe je door je los te maken van je gezin, persoonlijke zaken aan vrienden toe te vertrouwen in plaats van aan je ouders … Nu iedereen verplicht thuiszit, zijn ze afgesneden van alle contact. Het is cruciaal dat ze op een andere manier eigen tijd en ruimte kunnen vinden. Dat loopt in heel wat gezinnen moeilijk, merk ik. Dit verhaal illustreert hoe belangrijk het is om een antwoord te zoeken op de behoeften van een kind. In plaats van in een leefgroep op elkaars lip te moeten leven, krijgt Sofia in dit gezin eigen ruimte. Als een duidelijke structuur helpt – zoals bij Sofia – hou er dan aan. Geeft je tiener aan dat het verstikkend is, stop er dan mee. Structuur gaat om voorspelbaarheid, niet om elk uur van de dag in een schema gieten. Elke dag drie to do’s vastleggen biedt ook structuur. Het slechtste wat je nu kan doen, is alle autonomie van je kind afnemen. Voortdurend je kind in de gaten houden werkt niet. ‘Is je huiswerk al klaar? Ben je weer aan het gamen? Met wie ben je aan het chatten?’ Doe dat niet. Natuurlijk is dit voor ouders een enorme zoektocht. Wees niet te beroerd om elke dag iets anders te proberen en zoek tot je een aanpak vindt die werkt. Stuur voortdurend bij, want tijdens de vakantie is de situatie anders dan daarna. Ik hoop trouwens dat die mildheid er ook vanuit het ministerie komt en ze minimale leerdoelstellingen opleggen. Ouders zijn echt geen leerkrachten.”

De kinderen van Julie (43) wonen tijdelijk bij haar ex: “ Praten met letterlijk een hek tussen ons in, dat komt binnen”

De ex-partner van Julie kampt met longproblemen en is dus een risicopatiënt. Zijn arts raadde hem van bij de start aan om extra voorzichtig te zijn. Toen het nieuws kwam dat de scholen zouden sluiten, stonden Julie en hij voor een dilemma.

“Normaal gezien wisselen de kinderen om de week, maar omdat ik als schooldirectrice voortdurend met anderen in contact kom, zou mijn ex zo indirect besmet kunnen worden. Na een open gesprek, in dialoog met de kinderen, hebben we beslist dat ze voorlopig bij hun papa zouden blijven. Hij werkt nu thuis en kan makkelijk een quarantainesituatie creëren. Anton en Ciska zijn 10 en 12 en begrepen waarom dit nodig was.”

“Die laatste zondag samen hebben we het extra gezellig gemaakt. Afscheid nemen zijn we gewoon, maar dat het voor zo’n lange periode zou zijn, had ik niet verwacht. Door het stilvallen van hobby’s en sociaal leven kan mijn ex zich volledig op de kinderen en het werk focussen. Dat geeft hem rust. Bij mij werkte het omgekeerd. Ik heb me echt moeten resetten om de energie te vinden om te blijven gaan. Ik voel dat het na drie weken stilaan genoeg is. De kinderen zijn zo dichtbij – mijn ex woont 2 kilometer verder – maar toch zo onbereikbaar. Het werk helpt om mijn gedachten te verzetten. En natuurlijk hoor ik hen dagelijks. We sturen foto’s, we videochatten. Tegen een scherm praten was even wennen, maar toch een leuke manier om contact te houden. De kinderen joggen regelmatig of maken fietstochten met hun vader. Mijn ex stelde voor om elkaar zo – met social distance – te ontmoeten. Vorige week heb ik ze voor het eerst teruggezien, toen ze met de fiets langs school passeerden. Ik had die ontmoeting uitgesteld, omdat het me voor de kinderen moeilijk leek. Uiteindelijk was ik diegene die emotioneel werd. Praten met letterlijk een schoolhek tussen ons in, niet kunnen knuffelen … dat kwam binnen. Gelukkig heb ik een partner bij wie ik nu extra knuffels haal. Door de situatie wonen we tijdelijk samen. Maar het gemis weegt. In de paasvakantie komen de kinderen naar mij. Daar kijk ik enorm naar uit.”

‘KIJK NAAR WAT WEL KAN: VAKER BELLEN, ONLINE CHATTEN ...’

Kinderpsychologe Klaar Hammenecker: “Kijk naar wat wel kan: vaker bellen, online chatten ...”

“Ieders ritme is vandaag doorbroken, maar kinderen bij wie de verblijfsregeling verandert, hebben een extra belasting ten opzichte van andere kinderen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom ouders de vaste afspraken bijsturen. In dit verhaal is de reden helder – papa is risicopatiënt – waardoor het voor kinderen gemakkelijker om te dragen is. Ik zie bij andere gezinnen dat ook angst een rol kan spelen. Sommige ouders durven hun kinderen niet meer te knuffelen … Je kan niet anders dan begrip voor elkaar proberen op te brengen. Mildheid is vandaag ontzettend belangrijk en kan ons samenhouden. Maar kinderen hebben ook hun twee ouders nodig. Ouders vervullen beiden een andere rol. Misschien is de ene wat meer zorgend, de andere wat affectiever … Een kind moet van beide rollen gebruik kunnen maken. Is het niet mogelijk om beide ouders te zien? Kijk dan naar wat wel kan. Online chatten, vaker bellen, ongelimiteerd contact met de andere ouder … Zoek oplossingen om het contact te garanderen.”

Natasja (34) en Robin (33) zijn verpleegkundigen op de intensive care en brengen Finn (5) en Laura (6) naar de noodopvang: “ We zeggen onze kinderen vaak hoe trots we op hen zijn”

Als zorgverleners moeten Robin en Natasja blijven werken. Zij vroegen zich vooral af: wat met de kinderen nu de scholen dicht zijn?

Natasja: “Als zorgverleners hebben we elke dag te maken met virussen en bacteriën. Natuurlijk is de coronasituatie ongezien, maar dat het meteen ernstig genomen werd, zorgde voor veel vertrouwen. Ik maakte me meer zorgen over Laura en Finn. Hoe zou de noodopvang lopen? Zou er voldoende toezicht zijn? Gelukkig worden ze op school met alle liefde omringd. Dat ze er de enige kinderen zijn, lijkt hen niet dwars te zitten. We maken er een punt van om regelmatig te benadrukken hoe trots we op hen zijn. Dat we dankzij hen kunnen blijven werken. Het is onze missie om mensen te helpen – dat zit in het DNA van alle zorgverleners.”

Robin: “Als hoofdverpleegkundige op de intensieve corona-afdeling van AZ Klina in Brasschaat zie ik wat het virus kan aanrichten. Zelfs relatief jonge patiënten liggen er aan de beademing. Mensen die een week eerder een perfect normaal leven leidden, liggen nu geïsoleerd in een bed ... Dat is confronterend. Vooral het gebrek aan steun van hun families vind ik zwaar. Met een videogesprek bieden we een alternatief. Niet ideaal, maar het is iets.”

Natasja: “Zien dat patiënten nu niet voldoende omringd kunnen worden door hun naasten, is hard. Daarom is psychologische aandacht nu zo belangrijk, zodat patiënten, families en zorgverleners overeind kunnen blijven. Tussen de collega’s in het Heilig Hartziekenhuis Lier heerst een groot samenhorigheidsgevoel. Iedereen helpt waar nodig. Normaal werk ik op de geriatrie, maar ik spring nu bij op de intensieve zorgen. Dat is wennen, maar de hele wereldbevolking moet extra inspanningen leveren. Er zijn hulpverleners die veel meer in de vuurlinie staan dan wij.”

Robin: “Het is heftig en niet evident om de knop om te draaien, maar als je dan op weg naar huis al die witte lakens uit de ramen ziet hangen, doet dat toch deugd.”

Natasja: “Het leven is voor iedereen anders nu. Maar een beetje anders leven is niet per se slechter. We halen onze voldoening nu uit de kleinere dingen: een wandeling met de kinderen, in de tuin zitten … Zo proberen we positief te blijven.”

Kinderpsychologe Klaar Hammenecker: “Laat bezorgdheid toe”

“Bij ouders met kinderen in de noodopvang hoor ik verschillende zaken. Sommigen voelen zich schuldig, anderen worstelen met een gezondheidsvraag, zeker na de dood van het Gentse meisje. Laat die bezorgdheid toe. Anderzijds zie ik bij ouders ook dankbaarheid omdat zij aan de slag kunnen blijven. Vooral bij zorgverleners merk ik trots, omdat zij nu een verschil maken. Die trots met je kinderen delen – door te benadrukken dat zij een belangrijke bijdrage leveren – is mooi. Ook de school kan benadrukken dat wat mama en papa doen echt knap is. Heel wat scholen pakken dit creatief aan, door samen kaartjes te maken of iets lekkers te bakken voor mama’s collega’s, af en toe een sms’je toe te laten … Probeer ouders ook te ontlasten, zodat kinderen ’s avonds geen taakjes hoeven te maken en er tijd is voor iets leuks.”

Info

Wil je meer lezen over opvoeden in tijden van corona? Op haar FB-pagina MAMAgement deelt Klaar Hammenecker elke dag een tip.