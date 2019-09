Exclusief voor abonnees Opvoeden: hoe ga je om met een zoon die porno kijkt? Anna van den Breemer

01 september 2019

13u57

Bron: De Volkskrant 0 Familie Anna van den Breemer schrijft elke week over een alledaags opvoedkundig probleem waarvoor ze een oplossing zoekt. Deze week: hoe geef je seksuele voorlichting over porno?

Als ouder van een puberjongen kun je er tegenwoordig vrij zeker van zijn: je zoon kijkt op internet naar porno. Hoort erbij, zullen sommige vaders en moeders denken, terwijl anderen bang zijn dat zoonlief de vaak onrealistische seksvideo’s als voorbeeld gaat nemen. Hoe kun je porno meenemen in de seksuele voorlichting? En in hoeverre moet je controleren wát hij precies online opzoekt?

Wat zeggen de deskundigen?

De helft van de jongens kijkt minstens een keer per week online naar een pornofilmpje. Dit geldt voor slechts 5 procent van de meisjes, blijkt uit het onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland onder ruim 20 duizend Nederlandse jongeren. Vandaar dat ik me in deze rubriek even richt op de jongens. Een op de vijf jongens en een op de tien meisjes vindt dat je van porno leert wat seks is.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis